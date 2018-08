Di Maio | Su Ilva delitto perfetto Calenda attacca Di Maio | Gara

ilgiornale

: Il parere negativo dell’Avvocatura dello Stato sull’annullamento della gara per l’ #Ilva è la prima vera tranvata p… - sebmessina1 : Il parere negativo dell’Avvocatura dello Stato sull’annullamento della gara per l’ #Ilva è la prima vera tranvata p… - TeresaBellanova : A 35 giorni dal 15 settembre, quando saranno ormai completamente dissanguate le risorse dell’Amministrazione straor… - ilfoglio_it : Di Maio dice che l'Avvocatura dello stato ha riscontrato 'forti criticità' che porterebbero al “sospetto di illegit… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) La cessione dell'ad ArcelorMittal diventa un caso e fa scoppiare la polemica. Laper l'aggiudicazione dell'"è illegittima ma non si può annullare". Lo ha assicurato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, durante una conferenza stampa spiegando che "non basta che l'atto sia illegittimo per annullare l'atto" ma deve sussistere anche la "tutela dell'interesse pubblico concreto e attuale". E ancora: "Per l"annullamento deve decidere il ministero. Ma l"Avvocatura ci dà delle informazioni, in particolare ci dice che sulla cessione dell"è stato commesso unda parte dello Stato, perché c"è pochissimo di regolare in questa. Perché lapossa essere annullata deve esserci illegittimità dell"atto, che per noi c"è per eccesso di potere, perché non sono stati permessi i rilanci; poi deve esserci un interesse pubblico concreto e ...