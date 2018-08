Alle 21 non perdete la diretta in compagnia di Rainbow Six Siege | Grim Sky

Stati Uniti non arretrano sui dazi Alle auto provenienti dall'Ue : Mentre si attendono gli sviluppi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio , il presidente degli Stati Uniti , Donald Trump , sarebbe pronto a mettere una tassa del 25% sulle auto ...

Calabria - escursionisti travolti da un torrente : “C’era Allerta gialla - una tragedia che non doveva accadere” : “C’era un’allerta gialla, diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane”. Lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ...

Calabria - morti nelle Gole del Raganello : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. Allerta gialla ignorata” : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. C’era un’Allerta gialla che e’ stata ignorata: l’Allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e’ particolarmente predisposta“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a “Radio anch’io”, su Raiuno. Il Capo della Protezione civile si e’ detto convinto della ...

Raffaele Cantone : “Sconcertante la fuga dAlle responsabilità. Affidare tutto ai privati non è democrazia” : Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, c’è una lezione dalla tragedia di Genova?...

Belen e Iannone si ‘ritrovano’ a Formentera - baci bollenti e passione a bordo dello yacht [GAlleRY] : La passione tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone è tangibile sullo yacht a Formentera: che attrazione tra il pilota di MotoGp e la sua fidanzata! Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si trovano in vacanza alle Baleari. Tra Ibiza e Formentera in questi giorni i due fidanzati hanno viaggiato a bordo di uno yacht lussuoso su cui si sono scambiati effusioni bollenti. Il pilota di MotoGp e la showgirl argentina sono stati paparazzati in preda ...

Nidi e materne Milano : dal Comune 600 mail Alle famiglie non in regola con i vaccini : Ultimi giorni per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge sull’obbligo vaccinale. Milano si prepara all’avvio di un nuovo anno scolastico. La prima data cruciale è mercoledì 5 settembre, giorno in cui riapriranno le porte asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Poi toccherà alle scuole primarie e secondarie, in cui le attività riprenderanno il 12 settembre. Nella metropoli, dopo l’ultima scadenza ...

Pollino - il comune di Civita preparò il regolamento per accesso dei turisti Alle Gole. Ma non è mai entrato in vigore : Il documento si intitola “regolamento di fruizione della Gole del Raganello – Gole Sicure“. La versione pubblicata sul sito del comune non è datata, firmata né protocollata. In rete, però, se ne parla da marzo, mese in cui i primi dubbi cominciano a circolare tra gli addetti ai lavori. Il comune di Civita lo ha messo a punto per regolamentare l’afflusso di turisti nelle gole del Raganello, in Calabria, dove lunedì un ...

Pordenonelegge Junior 2018 - cinque giorni dedicati Alle novità editoriali per 'giovani lettori' : ... con Harry ti presento Potter, in occasione del 20°anniversario della pubblicazione della celebre saga, si ripercorrerà l'incredibile avventura del maghetto più famoso del mondo; con Sognare un ...

Asia Argento replica Alle accuse di molestie : “Non ho mai avuto nessuna relazione sessuale con Bennett”. La polizia : “Non è indagata” : “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”. Asia Argento rompe il silenzio e replica così a chi l’accusa di aver fatto un accordo da 380mila dollari con Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro ...

Jim Carrey : "Finalmente sono un uomo libero - senza più maschere. Non credo più Alle promesse di Hollywood" : "La creazione solitaria mi è stata utile. Finalmente sono solo e soltanto Jim Carrey, senza più maschere". Queste le parole rilasciate al Corriere dall'attore statunitense, che negli ultimi anni si è allontanato sempre più dalla prigione degli schermi per dedicarsi a nuovi hobby: dalla scultura alla pittura, fino al disegno di vignette di satira politica.Fare l'attore è un gioco pericoloso e ingannevole, vivi ...

Calabria - torrente travolge escursionisti : tre dispersi trovati lontani dAlle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...

"Ero Alle Gole la mattina prima della tragedia. Nessuno ci ha avvertito del pericolo. Lì non hai scampo" : "C'era tantissima gente, tantissimi ragazzini, faceva molto caldo e non c'era nessuna allerta meteo. Certo era previsto che al pomeriggio potesse piovere, ma piove quasi ogni giorno nel pomeriggio qui". Gina Falbo, originaria della provincia di Cosenza, era con il marito e il figlio di 14 anni in gita nelle Gole del Raganello proprio la mattina della tragedia. Al Corriere della Sera ha raccontato che Nessuno aveva il sentore di una possibile ...

Calabria - Costa : “Italia stanca di piangere i morti. Divieto d’accesso Alle gole? C’è delibera non applicabile” : “L’Italia è stanca di piangere i morti. Io sono venuto qui proprio per capire chi doveva fare cosa e magari non lo ha fatto”. A dirlo Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, a Civita, dopo aver fatto visita ad alcune delle persone coinvolte nell’ondata del torrente Raganello e ricoverate in ospedale. “Il Divieto d’accesso alle gole? C’è una delibera del Comune non applicabile. Significa che non ha ...

Maltempo - strage in Calabria : "l'accesso Alle gole non è regolamentato" [FOTO] : ... lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani , esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del ...