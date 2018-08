: Saluto romano,gip:archiviare calciatore - TelevideoRai101 : Saluto romano,gip:archiviare calciatore - Nutizieri : Fece saluto romano sul campo di Marzabotto: archiviato - Ansa_ER : Saluto romano a Marzabotto, nessun reato - Emilia-Romagna -

Non c'è reato nel comportamento deldilettante Eugenio M. Luppi, che nel 2017 esultò facendo iled esibendo una maglietta della Repubblica Sociale, sul campo di Marzabotto, paese della strage nazifascista. Il gip di Bologna ha disposto l'archiviazione: "Non può esservi riscontrato alcun pericolo all'ordinamento democratico". La stessa procura era per l'archiviazione: un gesto isolato,di cui il giovane non comprese il grave significato e lungi dal voler diffondere l'ideologia del disciolto partito fascista(Di lunedì 20 agosto 2018)