Terzo turno Coppa Italia | Crotone promosso agli ottavi dopo la vittoria di Livorno Buona

Coppa Italia 2018-2019 - Terzo turno : tutti i risultati. Genoa-Lecce 4-0 - poker stellare di Piatek. Udinese-Benevento 1-2 ai supplementari : Questa sera si sono giocati due anticipi del terzo turno della Coppa Italia 2018-2019, a questo punto della competizione esordiscono le squadre di Serie A (quelle piazzate dal nono al 17° posto dell’ultimo campionato e le tre neopromosse). Tutto estremamente facile per il Genoa che ha travolto il Lecce con un perentorio 4-0: Piatek ha confezionato un poker superlativo in appena 35 minuti di gioco (tra il 2′ e il 37′). Di fronte ...

Coppa Italia 2019 - Terzo turno : programma - orari e tv. Scendono in campo le squadre di Serie A : Primo assaggio di Serie A: inizia oggi il terzo turno della Coppa Italia di calcio, che si concluderà domani, e che vedrà in campo dodici squadre del massimo campionato Italiano (le prime otto della scorsa stagione in scena a gennaio negli ottavi), al primo impegno ufficiale stagionale. Sono sedici in tutto le sfide in programma, delle quali due verranno giocate oggi, ovvero Udinese-Benevento e Genoa-Lecce, con quest’ultima sfida che verrà ...

Hapoel Haifa Atalanta : 1-3 in diretta - risultato del Terzo turno preliminare di Europa League LIVE : Hapoel Haifa-Atalanta 1-3 7' Buzaglo, H,, 19' Hateboer, A,, 21' Zapata, A,, 65' Pasalic, A, Hapoel Haifa, 4-3-3,: Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Ginsari, 58' Elbaz,, Sjostedt, Plakushchenko; ...

Champions League - Terzo turno : vincono Salisburgo e Paok - pari Celtic [RISULTATI] : terzo turno di qualificazione di Champions League in questo mercoledì di inizio agosto: in tutto 3 partite. Ieri altre 7 partite: ECCO I RISULTATI: Paok-Spartak Mosca 3-2 Salisburgo-Shkendjia 3-0 Celtic-Aek 1-1 L'articolo Champions League, terzo turno: vincono Salisburgo e Paok, pari Celtic [RISULTATI] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Coppa Italia 2018-2018 - Terzo turno : date - programma - orari e tv. Tutti gli incroci : debutta la Serie A : Nel weekend dell’11-12 agosto si disputerà il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019 di calcio. debuttano 12 formazioni di Serie A, quella classificate dal nono al 17esimo posto della passata stagione e le tre neopromosse. Le 16 squadre vincitrici si affronteranno poi nel quarto turno in programma a dicembre, quello che precede l’ingresso in scena delle otto teste di Serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Atalanta, Milan, ...

Coppa Italia - il programma del Terzo turno : ...dtirol , A Benevento, Domenica 12/08 Ore 20.30 Genoa-Lecce Sabato 11/08 Ore 21.15 Diretta Rai Sport + Hd Virtus Entella-Salernitana Domenica 12/08 Ore 20.30 Bologna-Padova Domenica 12/08 Ore 21.00 ...

