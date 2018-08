Fico | siamo diversi da Salvini No a Tav | vie legali per migranti

Bologna - il poliziotto eroe che ha bloccato il trafFico : "Non siamo Rambo - il primo pensiero era salvare vite" : Riccardo Muci ha 31 anni ed è stato tra i primi a intervenire sul luogo dell'incidente. La seconda esplosione lo ha investito alla schiena tanto che la maglietta ignifuga si è sciolta sul suo corpo: "Ma se mi dovessi ritrovare in una situazione simile, farei lo stesso". Il...

Fico storpia il cognome del deputato che ribatte : “Grazie Fica”. Ilarità e applausi in Aula. “Almeno noi di FI siamo coerenti” : “Vendetta verbale” del deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, nel corso della discussione sul decreto dignità. Il presidente della Camera, Roberto Fico, gli dà la parola storpiando per sbaglio il cognome e chiamandolo “Giacomini”. Il deputato gli risponde, in tutta risposta, ribatte “grazie presidente Fica“. Dall’Aula si sono levati applausi e risate. “Questa cosa rimarrà negli annali” ...

Milano : Cattaneo - bene operazione trafFico rifiuti - non abbassiamo guardia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Mi congratulo per l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia operatori implicati nel traffico illecito di rifiuti". Così l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo commenta l'operazione dei carabinieri forestali dei

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione non più business”. E Fico : “Siamo sulla strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...