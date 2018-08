Microsoft implementa il Fluent Design nell’app Telefono di Windows 10 Mobile; un segno di

surface-phone

: #TypeScript 3.0 is now available! ?? Ecco una panoramica delle novità di questa versione che implementa un nuovo mec… - gdgcatania : #TypeScript 3.0 is now available! ?? Ecco una panoramica delle novità di questa versione che implementa un nuovo mec… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Agg.1 06/08/2018 L’aggiornamento che rende l’appcompatibile con ilSystem è ora disponibile anche per gli utenti10non iscritti al programma Insider. Sorprendentemente, inoltre, lo stesso update è stato rilasciato anche per i PC e tablet10 aggiornati a Redstone 5. Articolo originale,potrebbe aver cominciato a lavorare sui preparativi del futuro Surface Andromeda, il 3-in-1 di casa Redmond dal doppio display che secondo le indiscrezioni dovrebbe vedere luce durante il corso del prossimo anno. A suggerire tale ipotesi è un recente aggiornamento rilasciato dal Colosso statunitense per l’applicazione di sistema “” preinstallata in tutti i dispositivi10. L’update, distribuito nel canale Insider Fast e numerato 3.43.20002.0 , introduce una UI rinnovata e ...