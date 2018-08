Motocross | Classifica Mondiale MXGP 2018 | Jeffrey Herlings sempre più dominatore davanti

Motocross - GP Belgio MXGP 2018 : risultato e classifica gara 2. Jeffrey Herlings vince col brivido! Tony Cairoli ancora secondo : Altro giro, altro dominio di Jeffrey Herlings, che si prende anche gara 2 aggiudicandosi il GP del Belgio di MXGP. L’olandese è stato più forte di tutto, anche di una caduta arrivata proprio nell’ultimo giro, quando il pilota della KTM è scivolato in curva. Un piccolo passo falso che però non ha messo in discussione la sua vittoria, perché il vantaggio era già incolmabile per gli altri, Tony Cairoli su tutti, ancora una volta ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Semarang : Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime ...

Motocross - GP Asia 2018 : Jorge Prado vince a Semarang nella MX2 e raggiunge Jonass in classifica generale : Jorge Prado (KTM) si aggiudica il Gran Premio d’Asia della MX2 sul tracciato indonesiano di Semarang, seconda ed ultima tappa della trasferta orientale, e si porta a pari punti con il lettone Pauls Jonass (KTM) in classifica generale. Lo spagnolo, dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche (proprio alle spalle del rivale), nella seconda approfitta di una caduta in partenza di Pauls Jonass per vincere senza problemi Gara-2 e il Gran ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings in testa - Tony Cairoli a -12 dopo il GP Indonesia : Jeffrey Herlings si conferma leader del Mondiale Motocross MXGP 2018 dopo il GP di Indonesia. L’olandese conserva 12 punti di vantaggio su Tony Cairoli, i due contendenti per il titolo iridato si sono divisi la posta in palio con una vittoria a testa. Di seguito la Classifica del Mondiale. Mondiale Motocross MXGP 2018: Classifica ...

Motocross - GP Indonesia MX2 2018 : trionfa Calvin Vlaanderen. Pauls Jonass perde terreno in classifica : È Calvin Vlaanderen ad uscire vincitore dal GP di Indonesia di MX2. Il pilota sudafricano della Honda ha vinto il primo GP della sua carriera, piazzandosi terzo in gara-1 e vincendo invece la seconda manche di giornata. Alle sue spalle l’americano Thomas Convington, vincitore di gara-2, davanti a Jorge Prado, che ha approfittato di un Pauls Jonass poco brillante nella seconda gara, rosicchiando al lettone due punti in classifica. Il ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli si avvicina a Jeffrey Herlings dopo il GP di Ottobiano : L’appuntamento di Ottobiano (Italia) regalano cinquanta punti fondamentali ad Antonio Cairoli. Il siciliano, approfittando dell’assenza di Jeffrey Herlings per infortunio, guadagna 50 punti sull’olandese ed ora la distanza è di solo 12 lunghezze. Mondiale decisamente riaperto dal nostro portacolori. Classifica Mondiale 2018 MXGP – dopo GP LOMBARDIA 2018 1 84 Herlings, J. NED KTM 486 2 222 Cairoli, A. ITA KTM 474 3 25 ...

Motocross - GP Ottobiano 2018 : Jorge Prado vince nella MX2 e si porta a soli 9 punti in classifica da Pauls Jonass : Lo spagnolo Jorge Prado si aggiudica il Gran Premio di Lombardia 2018 di Ottobiano della MX2 e si porta a sole nove lunghezze dal campione in carica Pauls Jonass (474 contro 465) che riparte dalla provincia di Pavia con 40 punti contro i 47 dell’iberico. La lotta al vertice del campionato, dunque, si fa sempre più accesa con i due contendenti che hanno letteralmente fatto il vuoto nei confronti del resto della compagnia, dato che al terzo ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Cairoli dopo il round di Saint Jean d’Angely : La decima tappa del Mondiale 2018 di MXGP, in Francia, non ha cambiato le carte in tavola: Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herling. Doppietta dell’asso olandese della KTM che sa vincere in tutti i modi: in solitaria nella prima manche ed in rimonta nella seconda. Un mattatore questo centauro orange: quarta doppietta consecutiva, la settima stagionale, il nono successo di manche di fila ed una leadership iridata rafforzata. Sono 62 i ...