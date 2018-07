Spazio | countdown per BepiColombo | la missione europea partirà alla volta di Mercurio il

meteoweb.eu

: Manca sempre meno al lancio della missione europea BepiColombo, diretta verso Mercurio. Secondo quanto annunciato d… - ASI_spazio : Manca sempre meno al lancio della missione europea BepiColombo, diretta verso Mercurio. Secondo quanto annunciato d… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: Allo Space Flight Center della Nasa in Alabama countdown della celebrazione dell'epico Apollo 11 #StatiUniti #Alabama… - giornalista3 : RT @TurismoItaliaNw: Allo Space Flight Center della Nasa in Alabama countdown della celebrazione dell'epico Apollo 11 #StatiUniti #Alabama… -

(Di sabato 28 luglio 2018) È iniziato ilper, prima impresadi esplorazione di uno dei pianeti più estremi del Sistema solare:. Secondo quanto annunciato dall’Agenzia spazialee da Arianaspace, lacongiunta Esa-Jaxadalloporto di Kourou, in Guyana Francese, il 19 ottobre 2018, alle 03:34 ora italiana, per mezzo del lanciatore Ariane 5. La data annunciata – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana -rappresenta la prima opzione plausibile per l’inizio della, ma la finestra di lancio rimane aperta fino al 29 novembre. Nel centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, sono iniziate le simulazioni per le operazioni chiave dellamentre continuano i test di collaudo dei pannelli solari. A bordo di, il Mercury Magnetospheric Orbiter(Mmo), il modulo che sarà utilizzato per studiare la magnetosfera di ...