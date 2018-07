Google Pixel 2 XL | in arrivo aggiornamento che risolve un bug dello sblocco

Il presunto Google Pixel 3 XL si mostra completo di cover in nuovi render : Google Pixel 3 XL si sarebbe mostrato ancora una volta completo di cover in nuovi render, che andrebbero a confermare alcuni dei particolari legati al design fino a questo momento trapelati. L'articolo Il presunto Google Pixel 3 XL si mostra completo di cover in nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo case ci permette di dare uno sguardo al possibile Google Pixel 3 XL : Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione dei nuovi smartphone targati Google, che non dovrebbero essere presentati prima di ottobre, si susseguono i rumor […]

La barra di ricerca di Google ha problemi su alcuni Pixel : Si stanno moltiplicando su Reddit le segnalazioni di utenti che lamentano problemi con la barra di ricerca di Google sulla schermata iniziale del proprio Pixel

Tre Italia propone a rate Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 - Google Pixel 2 XL - Razer Phone - Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus : Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 , Google Pixel 2 XL, Razer Phone, Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus sono i nuovi smartPhone disponibili a rate con Tre Italia

Blueline e Crosshatch - cioè i Google Pixel 3 - sempre più una costante delle AOSP : I due Google Pixel 3, Blueline e Crosshatch, vengono menzionati sempre insieme e, come si può notare dagli screenshot, sono accompagnati dai precedenti

Huawei P20 Pro vs Google Pixel 2 : tre contro uno - una lotta sleale? : giunto il momento: la nostra Coppa del Mondo degli smartphone è alle semifinali! Mentre i campioni del mondo di calcio sono stati incoronati in Russia la scorsadomenica, il nostro obiettivo è quello di trovare lo smartphone con la migliore fotocamera ed in questa semifinale ci sarà davvero da ...

Facebook ruba a Google il capo del team Pixel Visual Core : Facebook ha "rubato" a Google un importante ingegnere che lavorava sui processori: stiamo parlando di Shahriar Rabii. Ecco di cosa si occupava

Ecco un rimedio non ufficiale al problema di Google Pixel 2 con gli scatti panoramici (richiede il root) : La fotocamera di Google Pixel 2 soffre da sin dal momento del lancio di un fastidioso problema alla messa a fuoco negli scatti panoramici e, siccome a distanza di mesi il colosso di Mountain View non l'ha ancora risolto, un utente ha pensato bene di attivarsi in prima persona per trovare un rimedio.

Saldi ufficiali su prezzo Google Pixel 2 XL - Google Home e Home Mini - anche 100 euro in meno : Partiti i Saldi ufficiali del Google Store sul prezzo Google Pixel 2 XL ma anche su due accessori molto in voga al momento, ossia Google Home e Google Home Mini. Direttamente sul sito di Mountain View sarà possibile fare shopping hi-tech da oggi e fino al 18 luglio, risparmiando e non poco sullo smartphone lanciato lo scorso anno e anche sui dispositivi per una casa smart e connessa. Ecco di seguito le nuove condizioni di vendita appena rese ...

Tempo di saldi : sconti per Google Pixel 2 XL - Google Home e Google Home Mini su Google Store : Anche sul Google Store vanno di scena i saldi, con sconti sulla gamma Google Home e sull'attuale flagship Google Pixel 2 XL.

Risolto un bug di Google Foto sulle ROM personalizzate per Google Pixel e Pixel XL : Il team di Google ha Risolto un bug relativo all'applicazione Google Fotocamera e a Google Foto per gli smartphone Google Pixel e Google Pixel XL

Patch di sicurezza di luglio 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di luglio, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati.

Ecco Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 nei primi render - con e senza notch : È ancora una volta grazie a @OnLeaks se possiamo dare uno sguardo in anteprima a Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3, con e senza notch.

Google Pixel 3 XL dovrebbe essere dotato di una fotocamera singola : In base a un recente leak, Google Pixel 3 XL potrebbe essere dotato - come il modello dello scorso anno - di una fotocamera singola al posto di una doppia.