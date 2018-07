“Peccato vederla così” Stefania Orlando in disgrazia | il dispiacere dei colleghi E

caffeinamagazine

: Peccato che il concerto sia durato solo un'oretta o poco più ma mi è piaciuto un sacco vederla dal vivo - almateenatica : Peccato che il concerto sia durato solo un'oretta o poco più ma mi è piaciuto un sacco vederla dal vivo - Sandyna79 : @_Lodetti_ @Pio_XII_ @milanodabereee Dai dai una bella partita in Curva Sud peccato non ci sia più la Fossa dei Leo… - ehiRicardo : Me: Italia Portogallo a San Siro, quasi quasi vado a vederla, alla fine quello lì è forte sarebbe un peccato non an… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Vi ricordate Stefani? Classe 1966 (sì ha 52 anni da compiere ed è in forma strepitosa), è una conduttrice, cantautrice e attrice italiana. Come è diventata famosa? Ha iniziato nel 1993, come valletta per il quiz di Mediaset Sì o no? Poi, nel 1997, è diventata famosa per aver condotto il programma I fatti vostri (lo ha condotto fino al 2003). Ormai, però, è tanto che disappiamo poco o nulla. È da tempo che non la si vede in tv… “È stata la mia prima moglie, ho grande rispetto per lei – ha detto dellaAndrea Roncato alla rivista Spy qualche tempo fa – Mi ero trasferito a Roma e mi ero messo a frequentare locali notturni dove si beveva, si pippava e si sballava. Mi lasciavo trascinare da gentaglia e non stavo al suo fianco come avrei dovuto: non è stato un bel periodo e il matrimonio conè finito. Grazie a Dio, una mattina mi sono ...