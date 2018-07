La tragedia di Costantino Vitagliano | l’ex tronista costretto a sopportare questo dolore

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ha raggiunto la celebrità diventandoa Uomini e donne. Erano gli anni 2000 e perfu un periodo d’oro: tantissimi impegni lavorativi, la fama, l’assenza di sonno, le cifre esorbitanti che intascava. Tutti soldi cheha usato per aiutare la famiglia. Grazie ai suoi guadagni, il papà diha potuto smettere di lavorare in anticipo e, insieme alla madre, si è concesso una lunga e rilassante vacanza. Una delle poche della sua vita. Insomma,deve tutto a Uomini e donne. E deve tutto a Maria De Filippi. Dopo Uomini e donne,ha provato a ritagliarsi un posto in televisione, ma ha capito che non era semplice togliersi di dosso la nomea di “”.ha partecipato al Grande Fratello Vip ma non è successo nient’altro, sul fronte dello spettacolo. Insomma, il suo periodo d’oro è finito lì. Ma c’è una certezza:...