Connessione Internet lenta | soluzioni

#Vodafonedown - problemi di Connessione a internet in diverse parti d'Italia : Dopo Tre, tocca a Vodafone. diverse persone in tutta Italia infatti stanno segnalando problemi a connettersi al traffico dati ma c'è anche chi lamenta difficoltà ad effettuare e ricevere telefonate. problemi anche...

3 ITALIA DOWN - OGGI 10 LUGLIO : PROBLEMI CON Connessione DATI/ Internet non funziona : la nota dell’operatore : 3 ITALIA DOWN, OGGI 10 LUGLIO: Internet non funziona. Black out in tutta ITALIA per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico DATI e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Network Monitor osserva le reti mobili 2G - 3G - 4G LTE utilizzate per la Connessione a internet : Network Monitor è un'applicazione che permette di misurare la qualità delle reti mobili 2G, 3G, 4G LTE e di Monitorare lo stato corrente della rete. Lo strumento mostra l'utilizzo della rete con grafici e tabelle e offre un widget che consente di passare rapidamente tra le modalità di rete 2G, 3G e 4G e di attivare dati mobili, sincronizzazione, Wi-Fi e hotspot. L'articolo Network Monitor osserva le reti mobili 2G, 3G, 4G LTE utilizzate per la ...

Connessione Internet lenta : cosa fare per rimediare : Durante la navigazione in rete, può capitare di trovarci con una Connessione lenta, problematica che può essere dovuta a diversi motivi e che rende anche la consultazione di un semplice sito, snervante. In questo articolo vi spiegheremo come diagnosticare il problema e quindi la soluzione per cercare di risolverlo. In primo luogo bisogna cercare di […] Connessione Internet lenta: cosa fare per rimediare

Internet in fibra ottica : consigli per scegliere in modo ponderato la Connessione per la casa : Internet è un servizio indispensabile e irrinunciabile. Oggi, per via della digitalizzazione dei processi, spesso le esigenze delle famiglie e del singolo individuo trovano una risposta proprio nella rete. Eppure Internet non è solo questo, infatti ci consente anche di sfruttare al meglio le migliorie della tecnologia degli ultimi anni, basti pensare alle potenzialità delle smart tv o di tutti gli altri elettrodomestici smart, che trovano nella ...

Di Maio : "Mezz'ora gratis di Connessione a tutti"/ Internet Day - "Investimenti su banda ultralarga e 5G" : Di Maio, "Mezz'ora di Internet gratis a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:33:00 GMT)

Governo - la proposta di Di Maio : “Mezzora di Connessione Internet gratis al giorno a chi non può permettersela” : “Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezzora al giorno a chi non può ancora permettersela”. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, alla fine dell’intervento al convegno “Internet Day” organizzato alla Camera. Il leader politico del M5s ha dedicato alla proposta un post specifico su Facebook dal titolo: “Internet ...

Internet - Di Maio : Connessione gratis a chi non può averla : Roma, 26 giu. , askanews, Il governo è al lavoro per arrivare ad un 'referendum propositivo senza quorum, attraverso la Rete. Una cosa che deve diventare la normalità'. Lo ha detto il ministro del ...

Laura Pausini vs Massimo Bernardini/ Foto : "la Connessione ad internet ce l'hanno tutti - ma..." : Laura Pausini contro Massimo Bernardini, duro botta e risposta sui social tra la cantante e il conduttore di Tv Talk: l'artista chiude la vicenda lanciando una clamorosa frecciatina.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 08:27:00 GMT)

Internet speed 4g fast network visualizza la velocità di Connessione in tempo reale nella barra di stato : Internet speed 4g fast network è un'applicazione che mostra la velocità della connessione dati nella barra di stato e la quantità di dati utilizzati con la rete mobile e la rete Wi-Fi nell'area delle notifiche. La schermata principale mostra il grafico che monitora l'attività Internet dell'ultimo minuto, un riepilogo con la quantità di dati utilizzati nel giorno attuale e nei giorni passati e un pulsante per effettuare lo speed test. L'articolo ...

Signal Detector permette di monitorare la Connessione Internet in qualsiasi momento : Signal Detector è un'applicazione che permette di monitorare la connessione internet in qualsiasi momento con la possibilità di ricevere una notifica quando le condizioni della connessione variano. Lo strumento offre la possibilità di impedire le connessioni inattive messe in atto da alcuni ISP che limitano la qualità della navigazione e di verificare l'efficienza della rete. L'articolo Signal Detector permette di monitorare la connessione ...

Tanti problemi Tiscali il 21 maggio : non funziona Connessione Internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...