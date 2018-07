Video Inter-Sion 0-2 | highlights e gol della partita amichevole

Diretta/ Inter Sion - risultato live 0-1 - streaming Video e tv : Sostituzione per Nainggolan - rete di Neitzke : Diretta Inter Sion , info streaming video e tv: seconda amichevole estiva per la squadra nerazzurra, che se la vede con gli svizzeri del Sion .

Trento - giovane minaccia il suicidio : polizia riesce a salvarlo - il Video dell’intervento : La polizia di Stato di Trento ha salvato un giovane italiano che minaccia va il suicidio : il ragazzo, affetto da disturbi e in stato di evidente alterazione alcolica, quando sono intervenuti i poliziotti in casa sua è salito in piedi sul parapetto di un balcone. Ma fortunatamente gli agenti lo hanno afferrato in tempo.Continua a leggere

Video Hamsik - intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio : Il giornalista del Corriere dello Sport , Antonio Giordano, ha intervista to in esclusiva il capitano azzurro Marek Hamisk, protagonista di un simpatico siparietto http://media. Corriere dello sport.it/cds/2018/07/15/cms_20180715_bfeec4a8-...

Gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [Video] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...