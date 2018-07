Pensioni | cosa cambia | forse | dal 2019

Pensioni - saranno tagliate quelle sopra i 4 mila euro. Ecco cosa cambia in 5 punti : L’accordo tra M5S e Lega prevedeva un intervento sugli assegni al di sopra dei 5 mila euro netti al mese. Ma quell’asticella è troppo alta per ricavare risorse sufficienti da destinare alle Pensioni più povere. Così la soglia è scesa a 4 mila euro netti al mese

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Pensioni - cosa dicono i numeri dell’Istat sui migranti : (Foto: Getty Images) Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha fatto arrabbiare non poco il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il numero uno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostenuto che, senza immigrati, le casse sarebbero vuote e l’Inps non riuscirebbe a fare fronte agli impegni Pensioni stici. Da qui è partito un lungo botta e risposta tra i due, che possiamo riassumere così: Salvini ha accusato Boeri di fare politica, ...

Pensioni - regna l'incertezza : cosa cambia tra pochi mesi (in attesa della riforma) : Senza riforma si andrà in pensione più tardi. È ancora tutto da decidere il futuro delle Pensioni. Come spiegavamo ieri in