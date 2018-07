Lo Stato di diritto e lo Stato del Fico

Varsavia contro lo Stato di diritto che nemmeno l’Ue può salvare : Roma. La legalità di ieri non è la legalità di oggi in Polonia, dove è entrata in vigore la legge che sottomette la Corte suprema al controllo del governo, il potere giudiziario al potere esecutivo, contro ogni raccomandazione che a partire da Montesquieu ha favorito la formazione dell’Europa democr

Ue apre procedura di infrazione contro la Polonia : "Non rispetta lo Stato di diritto" : La Commissione europea ha deciso di lanciare con urgenza una procedura di infrazione contro la Polonia per la sua riforma giudiziaria. In particolare, la notifica formale inviata oggi a Varsavia fa ...

Bonafede : “la prescrizione è un’ombra inaccettabile in uno Stato di diritto” : Per il Ministro Alfonso Bonafede “l’ombra della prescrizione è un’ombra terribile, un’ombra inaccettabile in uno Stato di diritto. Non esiste”.

Censimento Rom - Matteo Salvini tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani”. L’Ue avverte : “Esiste lo Stato di diritto” : Salvini tira dritto e non abbandona l'idea di predisporre un Censimento delle popolazioni Rom residenti in Italia: "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza". L'Ue critica aspramente il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Rom - Salvini insiste sul censimento 'Non mollo e vado dritto' La Ue : rispettare lo Stato di diritto : Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare ...

Rom : Moscovici - rispettare Stato diritto : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente ...

Caso rom - Moscovici a Salvini : 'Frasi raggelanti - si rispetti lo Stato di diritto' : Il giorno dopo l'annuncio di Salvini a proposito del censimento per i rom , la polemica politica non si placa e interviene anche l'Europa. 'Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una ...

Rom : Moscovici - rispettare Stato diritto : PARIGI, 19 GIU - "Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile ...

Rom e migranti - Moscovici a Salvini : «Rispetti lo Stato di diritto o l'Ue farà valere le sue regole» : «Il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto: preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia». Ormai in Europa non si parla quasi d'altro: anche il commissario Ue agli affari economici e ...

Rom - Moscovici : Salvini?C'è Stato Diritto : 11.24 "La Commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci sone regole in materia economica e finanziaria,ma anche per lo Stato di Diritto. Sono regole comuni e vanno rispettate da tutti". Così il commissario Ue, Moscovici, alle domanda dei cronisti sulle parole di Salvini sui Rom. In precedenza:"Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o ...

Caso rom - Moscovici a Salvini : «Frasi raggelanti - si rispetti lo Stato di diritto» : Il commissario Ue risponde al ministro dell’Interno: «Difficile resistere alla tentazione di interferire negli affari interni di un Paese»

Rom - Moscovici a Salvini : “Rispettare lo Stato di diritto. Sono regole comuni e l’Ue fa di tutto per farle rispettare” : “Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell’altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Dico che la commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci Sono regole in materia economica e finanziaria ma anche per quanto riguarda lo stato di diritto. Sono le nostre regole ...

Caso rom - Moscovici a Salvini : “Dichiarazioni raggelanti - bisogna rispettare lo Stato di diritto” : Il giorno dopo l’annuncio di Salvini a proposito del censimento per i rom, la polemica politica non si placa e interviene anche l’Europa. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell’altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tu...

Polonia - 3 ex presidenti chiedono a Ue di difendere Stato diritto : Varsavia, 13 giu. , askanews, Tre ex presidenti polacchi compreso il Nobel Lech Walesa e altri alti gradi della politica europea hanno chiesto alle istituzioni Ue di difendere lo Stato di diritto nel loro Paese, minacciato a loro avviso dai conservatori al potere. 'Il 3 luglio una legge sulla Corte Suprema ...