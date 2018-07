CHIARA FERRAGNI CONTRO IL CORRIERE DELLA SERA Nuovo scivolone | ad Ibiza con le

CHIARA Takes Ibiza : tutti i look dell’addio al nubilato della Ferragni : Se The Hangover è probabilmente il sogno maschile per un addio al celibato, quello di Chiara Ferragni a Ibiza probabilmente ha appena vinto la palma d’oro come il più cool degli ultimi anni tra gli addii al nubilato. La bride to be più social del momento infatti ha festeggiato i suoi ultimi mesi da single con un weekend condito da gridolini e champagne insieme ai suoi amici più cari e alle sorelle, ovviamente ad alto tasso di ...

CHIARA FERRAGNI arrabbiatissima si scaglia contro il Corriere della Sera per un articolo. Quest ultimo subito dopo “ritratta” tutto! Ecco cosa è successo! : “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche rotonde e felici”. Questo articolo del Corriere della Sera ha fatto arrabbiare la famosa fashion blogger. Il pezzo del noto quotidiano fa riferimento al fisico delle amiche della futura sposa, che adesso sono in vacanza con lei ad Ibiza, per l’addio al nubilato. Chiara dopo aver letto l’articolo ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano ...

Fedez contro Costantino della Gherardesca: botta e risposta su Twitter dopo Tweet critico (poi cancellato) su Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni divide i fans: prima riceve le critiche per l'abito in latex aderente e poi porta a casa migliaia di complimenti per la foto in bikini.

CHIARA FERRAGNI - follie a Ibiza per l'addio al nubilato : la festa infinita : Risate, festeggiamenti e tante ore felici passate in compagnia: prosegue al meglio la festa di addio al nubilato di Chiara Ferragni a Ibiza. «Molla il figlio di 4 mesi in giro, che esempio...

«Molla il figlio di 4 mesi in giro - che esempio terribile» : mamme contro CHIARA FERRAGNI a Ibiza per l'addio al nubilato : Chiara Ferragni sta passando il weekend a Ibiza per il suo addio al nubilato e con sé ha portato 19 tra i suoi amici più cari, mentre il figlio Leone è rimasto a casa con i...

CHIARA Ferragni/ Risponde ai fan : “Non sono incinta… datemi tempo - ho avuto un figlio!” : Chiara Ferragni divide i fans: prima riceve le critiche per l'abito in latex aderente e poi porta a casa migliaia di complimenti per la foto in bikini.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:50:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI - regina di Ibiza : Una corona in testa e uno dei club più famosi al mondo. Chiara Ferragni la seconda (e ultima) notte di addio al celibato a Ibiza l’ha trascorsa al Pacha, sulle note di Bob Sinclar. Al fianco della bride-to-be, il fidato gruppo di amici (diciannove, tra sorelle e fashion blogger), che ormai sta festeggiando insieme a lei da oltre 24 ...