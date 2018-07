A Montemarcello Marion cita Gramsci E Toti apre ai ' populisti'

voceapuana

: RT @edorixi: Con Marion Maréchal-Le Pen, a Liguria D'Autore. Un grazie alle tantissime persone che questa sera a Montemarcello hanno partec… - cuprum49 : RT @edorixi: Con Marion Maréchal-Le Pen, a Liguria D'Autore. Un grazie alle tantissime persone che questa sera a Montemarcello hanno partec… - GazzettadellaSp : A Montemarcello, Marion Marechal-Le Pen presenta la sua 'accademia politica' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Se non ti confronti con il resto del mondo ti condanni. Non possiamo pensare che la globalizzazione non ci sia stata e che domani questo non incida nelle nostre vite: dobbiamo affrontare il futuro ...