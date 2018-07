Roma | Raggi | “Appartamento in piazza Navona a 13 euro al mese? Basta con affittopoli

Raggi : nel breve periodo Roma mai come New York e Londra : Roma – “La stazione Amba Aradam della metro C sara’ una stazione-museo come San Giovanni e lo stesso sara’ per tutte le stazioni del Centro, perche’ c’e’ una grande ricchezza di resti archeologici nel nostro sottosuolo. Roma, almeno nel breve periodo, non sara’ mai come New York o Londra con una rete di metro cosi’ capillare perche’ abbiamo questa ricchezza di reperti, una ricchezza che ...