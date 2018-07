Migranti | Trapani | vertice in Procura in attesa atti Polizia

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani : «La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a...

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due Migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica ...

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due Migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a bordo per il timore di tornare in Libia. Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Croce rossa, protezione civile e organizzazioni umanitarie hanno ...

La Diciotti in rada a Trapani : denunciati due Migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 13,19 del 12 luglio 2018 Ore 14,03 Due denunciati tra i 67 migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e denunciati da personale della Polizia per violenza, minacce e dirottamento nel corso delle presunte tensioni sulla Vos Thalassa, al largo della Libia. Ma a decidere eventuali ...

