Thailandia | salvataggio dei ragazzi nella grotta | medico-sub riemerge e scopre la morte

Thailandia - si era sfiorato il disastro. Pompe rotte subito dopo il salvataggio : Thailandia, la foto simbolo dei soccorritori da tutto il mondo Gli australiani si trovavano ieri nella 'sala tre', una delle basi dei soccorritori all'interno della grotta, quando hanno sentito grida ...

Thailandia - dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach : Dal trionfo alla tragedia. Richard Harris, il dottore e sub australiano che ha aiutato i 12 "cinghialetti" e il loro coach a uscire dalla grotta di Tham Luang , in Thailandia , ha perso il papà poco ...

Thailandia - c’è già il progetto di un film sul salvataggio dei bambini : Il momento dell’annuncio del salvataggio di tutti i bambini e dell’allenatore (foto: Getty) Si è fortunatamente conclusa, dopo una ventina di giorni, la disavventura dei dodici ragazzini e del loro allenatore che erano rimasti intrappolati in un complesso sistema di grotte a Tham Luang, nella zona nord della Thailandia. Iniziate il 23 giugno scorso, le complesse procedure di salvataggio, che hanno visto la collaborazione dei marine ...

Thailandia - clamoroso retroscena dopo il recupero dei dodici ragazzi : guasto alle pompe di salvataggio : Il giorno successivo alla liberazione della squadra di giovani ragazzi e del suo allenatore dalla grotta di Tham Luang, il Guardian svela un clamoroso retroscena Le pompe impiegate per asciugare la grotta di Tham Luang si sono rotte poco dopo il salvataggio dei 12 ragazzi e il loro allenatore, mettendo in pericolo i soccorritori che erano ancora a lavoro nei cunicoli. Lo racconta oggi il Guardian, citando il racconto di tre sub ...

Thailandia - anche la Roma applaude al salvataggio dei ragazzi : Tutto il mondo dello sport si è mobilitato per fare il tifo per i ragazzi della squadra dei Wild Boars di un piccolo centro del nord della Thailandia, a sessanta chilometri da Chiang Rai, ai confini ...

Miracolo in Thailandia - termina la missione di salvataggio : tutti i ragazzi e l’allenatore fuori dalla grotta - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : Al via alle 10:08 locali (le 05:08 in Italia) in Thailandia le operazioni di recupero degli ultimi quattro ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang e del loro allenatore: lo hanno annunciato i responsabili dei soccorsi. Salvo imprevisti, tutte e cinque le persone saranno riportate in superficie oggi: lo ha dichiarato il responsabile ...

Thailandia - salvataggio in grotta : “tutti fuori entro oggi”/ Ultime notizie - 4 ragazzi liberi vedono genitori : Thailandia, Ultime notizie sui soccorsi nella grotta: 8 già in salvo, mancano ancora 4 ragazzini e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Thailandia - riprese le operazioni di salvataggio : "Tutti fuori entro oggi" : Se tutto va come previsto, entro oggi le ultime 5 persone intrappolate nella grotta Tham Luang, in Thailandia, verranno portate in salvo. Alle 10.08 ore locali (alle 5.08 in Italia) sono riprese le operazioni di recupero dei quattro ragazzi e dell'allenatore.Le forti piogge di stamattina avevano fatto pensare a uno slittamento delle operazioni ma il responsabile dei soccorsi Narongsak Osatanakorn ha subito avvertito: "Devono essere tirati tutti ...

Thailandia - riprese le operazioni di salvataggio : «Oggi saranno tutti fuori» : Sono ore decisive per gli ultimi ragazzi ancora nella grotta thailandese con il loro allenatore: dopo il recupero dei primi quattro giovani calciatori domenica, ed altri quattro ieri, sono riprese...