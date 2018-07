Bonafede ' Stop alla riforma delle intercettazioni | fa danni' E definisce una priorità la

Riforma intercettazioni - stop di Bonafede : "Dannosa"/ Ultime notizie - "priorità legittima difesa" : Riforma intercettazioni , stop di Bonafede : "Dannosa". Ultime notizie , ministro della Giustizia in commissione al Senato: "Priorità alla legittima difesa"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Giustizia - Bonafede al Parlamento : “Stop a riforma intercettazioni. Priorità : daspo corrotti - prescrizione e legittima difesa” : “Sarà fermata la riforma delle intercettazioni”, perché “le modifiche introdotte sono un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha esordito così in commissione al Senato durante la presentazione della linee guida del suo mandato. E ha illustrato quelle che sono le sue Priorità : “ daspo per i corrotti , la riforma della prescrizione e ...

Bonafede : stop al viavai dei pm in politica : Roma Sentendo parlare al Csm Alfonso Bonafede di magistrati che non possono tornare alla toga dopo aver fatto politica, a molti sono tornate in mente le stesse parole pronunciate, lì e recentemente, da Elisabetta Casellati, ieri laica di Forza Italia a Palazzo de' Marescialli e oggi presidente del Senato.È un po' sorprendente che il ministro della Giustizia grillino debutti all'organo di autogoverno delle toghe sposando una storica battaglia del ...