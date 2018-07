Marco Carta e la cicatrice dell’intervento | ‘Vuol dire che son vivo’

Marco Carta mostra la cicatrice dopo l’operazione : “Vuol dire che sono vivo” : Marco Carta è uscito dall’ospedale, dopo un ricovero d’emergenza e un’operazione che, a quanto pare, gli ha salvato la vita. A svelarlo è proprio il cantante, che su Instagram ha mostrato una cicatrice sull’addome, ricordo dei giorni difficili che per fortuna è riuscito a superare. “E chi se ne frega? – ha scritto commentando la foto in cui si vedono i segni dell’operazione -. Sto qui a scrivere, vuol ...

Marco Carta - la nonna svela : si è operato per un'ulcera : 3 Marco Carta a fine giugno era finito in ospedale, ma non erano state date informazioni sul motivo che aveva spinto il cantante a ricorrere alle cure dei medici. L'unica informazione trapelata era che stava gia' meglio e che nel giro di qualche ora sarebbe tornato a casa, a dire come sono andate veramente le cose è stata la nonna. È stata lei a sciogliere completamente il riserbo sulle motivazioni del ricovero di Marco Carta ...

La nonna di Marco Carta spiega perché il cantante era ricoverato in ospedale : Giusto una settimana fa, Marco Carta dopo un periodo di silenzio nei social, annunciava di essere stato ricoverato all'ospedale senza tralasciare ulteriori dettagli sulle motivazioni: "Non importa cosa ho avuto, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza". Nella giornata di ieri il cantante sardo è stato dimesso con tutte le rassicurazioni del caso: "Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a ...

