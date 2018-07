Dl dignità | Conte | ' Precariato non può essere unica misura lavoro' Ma Confindustria lo

Conte : 'Con nostro primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Decreto dignità - Conte : “Recuperiamo quella dei lavoratori : precariato non può essere unica misura dei rapporti lavoro” : “Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo Decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo adottato misure – aggiunge Conte – che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione ...