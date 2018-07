D' Alfonso assente ingiustificato in commissione | Marcozzi | Ha più interessi a Roma che

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 luglio 2018) L'Aquila - Troppo impegnato aper partecipare questa mattina alla IVPolitiche europee e internazionali in cui era prevista la sua audizione sullo stato di attuazione del programmi finanziati dai fondi strutturali europei. Luciano D’, ancora una volta molla l’Abruzzo e i lavori dell'ente che si ostina a voler presiedere per andare a fare il Senatore nella Capitale. Diserta lasenza preavviso destando forte imbarazzo persino al fedelissimo presidente Monticelli che ha addirittura dichiarato di non saper dove D'fosse e se mai sarebbe pervenuto. "Gli appuntamentini della giornata pubblicati sul suo profilo Facebook uniti alla mancanza di preavviso della sua assenza indimostrano che per il presidente-senatore è scontato che gli abruzzesi aspettino i suoi comodi. Vorrebbe farci credere che sia normale ...