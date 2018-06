Morta per sfuggire a uno stupro | l’amica di Martina racconta quella notte da incubo

"Caro Salvini - mia figlia è Morta perché non vaccinata e io ne sono colpevole. Dieci non sono inutili" : "Non voglio rivolgermi al Salvini ministro, ma al Salvini padre". Antonella Salimbene ha perso la figlia Azzurra a 11 anni, morta dell'unica malattia per cui non era vaccinata, una meningite fulminante da meningococco C . In una lettera pubblicata su Vanity Fair, la donna si rivolge al ministro dell'Interno, commentando le parole da lui pronunciate nel corso di un intervento a Radio Studio54, durante il quale ha affermato che "Dieci vaccini ...

Incidenti Mortali sul lavoro - tragico primato per il Mezzogiorno : Roma, 27 giu. , askanews, Sono Basilicata e Calabria le regioni con il maggior tasso di Incidenti gravi sul lavoro. Questo il dato che emerge dall'analisi di Info Data, il blog di Data Journalism del ...

Bologna - bimba nasce Morta al Maggiore : denunciato ospedale/ Ultime notizie - "vogliamo sapere cos'è successo" : Bologna, bimba nasce morta al Maggiore: denunciato ospedale. Ultime notizie, la nonna: "vogliamo sapere cos'è successo: hanno lasciato sola mia figlia"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Bologna - bimba nasce Morta : “Termine superato da 11 giorni - perché niente cesareo?” : I genitori di una bimba nata morta al Maggiore di Bologna hanno denunciato l'ospedale per accertare eventuali responsabilità o omissioni mediche e sanitarie. Secondo i familiari della partoriente, una donna di 35 anni alla prima gravidanza, va chiarito perché non sia stato praticato il cesareo nonostante fosse a termine da 11 giorni.Continua a leggere

Mortalità tumorale nella Bat - il Comitato Bene Comune si rivolge all'esperto : Grazie ai progressi della scienza e alla bravura dei medici molte persone ammalate di cancro non muoiono, riescono a sopravvivere, sia pure con il rischio di recidive. Ecco perché i numeri pubblicati ...

Morta Chichita - moglie di Italo Calvino/ La vedova nera della letteratura italiana : ecco perché : Morta Chichita, moglie di Italo Calvino: addio a Esther Judith Singer, custode dell'opera calviniana e della sua eredità letteraria. Le ultime notizie: lascia due figli(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:37:00 GMT)

Almeno una persona è Morta ad Addis Abeba nell’attacco durante il discorso del primo ministro Abiy Ahmed : Almeno una persona è morta nell’esplosione di una granata durante il discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba, sabato mattina. La notizia è stata confermata dal ministro della Sanità Amir Aman. Abiy Ahmed, invece, è stato allontanato The post Almeno una persona è morta ad Addis Abeba nell’attacco durante il discorso del primo ministro Abiy Ahmed appeared first on Il Post.

EREDI BERTÈ - NUOVO INCENDIO A MortaRA/ Video : capannoni in fiamme - l'area era sotto sequestro per eco-mafie : EREDI BERTÈ, NUOVO INCENDIO a MORTARA: Video. Ultime notizie: fiamme in uno dei capannoni sotto sequestro dal maxi rogo del settembre 2017 e per il quale è in corso un'indagine(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:51:00 GMT)

L'Istituto Superiore di Sanità risponde a Salvini : "Senza vaccini - le malattie rare Mortali ricompaiono" : "Se le persone non si vaccinassero, in breve tempo comparirebbero di nuovo malattie diventate poco frequenti, come la la difterite, la pertosse, il morbillo, la parotite". È così che L'Istituto Superiore di Sanità risponde alle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in mattinata, ai microfoni di Radio Studio54, emittente toscana, affermava che "dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi". Parole ...

Le Verità Nascoste al capolinea : Paula è Morta per mano di suo padre? Anticipazioni 29 giugno : Appuntamento ancora al venerdì con Le Verità Nascoste la serie spagnola in onda su Canale 5. Anche la prossima settimana, Mondiali di Calcio permettendo, Paula e la sua storia torneranno ad occupare la prima serata con una puntata davvero cruciale che chiuderà il cerchio intorno a Paula eregalerà a Lidia la possibile Verità. Cosa succederà e cosa le racconterà Fernando su quel maledetto giorno di otto anni fa? Prima di capire cosa succederà ...

MORTO ALESSANDRO NARDUCCI - CHEF DI ACQUOLINA/ Roma - incidente Mortale anche per Giulia Puleio : aperta indagine : Roma, MORTO lo CHEF ALESSANDRO NARDUCCI. incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:15:00 GMT)