iPhone X | iPhone 7 | Galaxy S8 | S9 | S9 Plus In Offerta Su Amazon OGGI!

Problemi di ricezione su iPhone X : sostituzione non sempre risolutiva : I Problemi di ricezione su iPhone X sono reali: ormai possiamo confermarlo con assoluta certezza dopo aver esaminato in prima battuta il bug a fine 2017 e poi anche ad inizio 2018. In effetti il melafonino più costoso di sempre ha un difetto neanche troppo velato per la qualità del segnale delle sue antenne che non consentono chiamate degne e ancora una volta, dobbiamo chiarire come la bontà del segnale del proprio operatore non c'entri ...

iPhone 2019 : caleranno i prezzi. Scelta dettata dal prossimo Surface Andromeda? : Nel corso del prossimo autunno, dovrebbero “spuntare” i nuovi iPhone 2019, che andranno a sostituire l’attuale iPhone X. E si vocifera di tre diversi modelli, che si distingueranno principalmente in funzione della diversa diagonale del display: dai 5,8 pollici del più piccolo, ai 6,5 pollici del più voluminoso, passando per una versione intermedia con display da 6,1 pollici. I rumor riguardano anche i prezzi: il dispositivo più piccolo dovrebbe ...

Il nuovo iPhone 2018 sarà solo wireless : addio alla porta Lightning? : Dopo aver lanciato la prima beta pubblica di iOS 12 e macOS Mojave, Apple ha già rivolto la testa a settembre, quando presenterà la sua nuova lineup di iPhone per il 2018. Secondo le prime indiscrezioni, anche quest’anno dovrebbero esserci tre nuovi iPhone (più un eventuale iPhone SE 2, che però potrebbe essere cancellato) per tre fasce di prezzo e tre dimensioni differenti: il successore di iPhone X (l’XS o iPhone 11) da 5,8 pollici ...

Scaricare foto Instagram su iPhone e iPad : Instagram è il social network del momento. L’aggiunta di nuove funzioni nelle storie, ma anche l’aggiunta delle storie stesse ha portato Instagram in vetta alle classifiche. Di certo possiamo dire che gli utilizzatori di Instagram sono grandi amanti di foto e video. Un limite però abbastanza sentito dagli utenti è l’impossibilità di Scaricare foto direttamente dall’app. Ed eccoci qui che vi proponiamo i migliori servizi ...

Una cascata di novità per Telegram : doppio aggiornamento iPhone e Android : In grande ripresa Telegram, che, nonostante i problemi palesati ieri (di cui vi abbiamo parlato qui), ha rilasciato un doppio aggiornamento: versione 4.8.3 per iPhone, e release 4.8.10 per dispositivi Android. La maggior parte delle funzioni messe a disposizione risultano condivise tra le due piattaforme, con qualche piccola differenza a favore dell'iterazione realizzata per l'OS mobile di Google. Affondiamo comunque il colpo, per farvi meglio ...

Tim Cook - CEO di Apple : 'Non volevamo che la gente passasse tanto tempo sull’iPhone' : Non avremmo voluto che la gente usasse così tanto i cellulari, sono state le parole con cui il Ceo della Apple, Tim Cook, ha sottolineato l'uso anomalo dei dispositivi telefonici durante la conferenza di Fortune, che si è tenuta nella citta' di San Francisco. E' insolito che il numero uno di una delle maggiori aziende produttrici di smartphone critichi l'uso improprio dei propri prodotti [VIDEO] e la sua posizione ci deve far riflettere. ...

Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone : Apple e Samsung si sono messe d’accordo per chiudere il loro annoso confronto legale, al centro del quale c’era l’accusa per Samsung di avere copiato l’iPhone per produrre i suoi smartphone. La giudice Luci Koh che si occupava del caso The post Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone appeared first on Il Post.

Apple e Samsung fanno pace : dopo 7 anni il patteggiamento sul caso iPhone : Apple e Samsung alla fine patteggiano. dopo sette anni di scontro in tribunale, con Cupertino che ha accusato la rivale di aver copiato l'iPhone, si chiude una delle battaglie legali sui brevetti più ...

Tim Cook e il 'mea culpa' sugli iPhone : 'Alcuni di noi spendono troppo tempo sui telefoni' : Non è un bel periodo per Tim Cook. E non ci riferiamo ai risultati di Apple. L’azienda di Cupertino procede a gonfie vele [VIDEO]: nel secondo quarto ha annunciato un fatturato trimestrale di 61,1 miliardi di dollari, con una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Eppure la popolarita' del CEO di Apple non è mai stata così bassa. Secondo una ricerca di Glassdoor che analizza i 100 CEO con più alto gradimento al mondo da parte dei ...

Quasi un utente iPhone su 5 proviene da Android negli USA : Stando al CIRP, gli utenti Android che decidono di passare ad iPhone rappresentano tra il 15% e il 20% delle vendite che Apple fa registrare ogni trimestre L'articolo Quasi un utente iPhone su 5 proviene da Android negli USA proviene da TuttoAndroid.

Vivo annuncia un Face ID 10 volte più preciso di quello di iPhone X : Dopo l’annuncio (e il rilascio negli scorsi giorni) del primo smartphone veramente senza bordi sul mercato, il produttore cinese Vivo non ha intenzione di smettere di far parlare di sé. In queste ore la società ha infatti annunciato di avere pronta una tecnologia di riconoscimento facciale capace di rilevare in tre dimensioni l’ambiente circostante con una risoluzione di ben 300mila punti, ovvero dieci volte quelli impiegati da ...

Tim Cook : le persone stanno troppo tempo su iPhone : Le considerazioni del CEO di Apple dalla conferenza di Fortune a San Francisco: "Penso sia diventato chiaro a tutti che alcuni di noi spendano troppo tempo sui nostri dispositivi"

Come collegare iPhone a Smart TV : L’avvento della tecnologia ha apportato migliorie ed innovazioni anche alle TV. Le TV sono diventate sempre più Smart, tanto da poter ospitare anche al loro interno un sistema operativo. Sono state aggiunte sempre più funzioni, per farle sembrare simili ad uno Smartphone. A volte però la curiosità e “l’intelligenza” di queste Smart TV non va oltre determinate azioni. Per i più esperti collegare il proprio Smartphone, o in ...

iPhone 2018 - Apple abbassa i prezzi/ Morgan Stanley : “Nel secondo semestre sconti in arrivo” : iPhone 2018, Apple abbassa i prezzi, Morgan Stanley: “Nel secondo semestre sconti in arrivo”. I prezzi dei dispositivi mobile si abbasseranno nei prossimi mesi, in vista dei nuovi lanci(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:38:00 GMT)