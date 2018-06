Tumori | studio italiano apre ai farmaci antiacidi contro il cancro al fegato

Sanità : Zaia - complimenti a ricercatori Università Verona per studio su Tumori : Verona. 18 giu. (AdnKronos) - “Anche con questo studio l’Università di Verona conferma di essere un importante punto di riferimento di livello internazionale nel campo della ricerca, che resta un elemento imprescindibile nella lotta per sconfiggere i tumori. Ancora un risultato di grandissimo valore

Tumori : premio Josè Carreras allo studio italiano contro la leucemia fulminante : Da killer che non perdona a malattia guaribile in 9 casi su 10, senza chemioterapia. La rivoluzione che ha ribaltato il destino dei pazienti con leucemia promielocitica, detta ‘leucemia fulminante’ per la rapidità con cui un tempo uccideva, è targata Italia e porta la firma di Francesco Lo Coco. Classe 1955, ordinario di Ematologia all’Università di Roma Tor Vergata, lo scienziato è stato premiato a Stoccolma al 23esimo ...

Tumori : speranza di ‘jolly’ contro più forme - lo studio di un italiano negli Usa : “Oggi la priorità è studiare i Tumori dei pazienti in maniera approfondita, in modo da capire per ogni singolo tumore qual è l’opzione migliore”. E’ il punto di partenza per spingere in avanti le potenzialità della medicina di precisione secondo Antonio Iavarone, scienziato tricolore in forze alla Columbia University di New York. Un esempio di questa attività di analisi sui Tumori è uno studio di fase II presentato in una ...

Tumori - ‘super mamme’ dopo il cancro : studio italiano sull’effetto resilienza : E’ diventata lo slogan con il quale diverse città del mondo – tra cui metropoli italiane come Milano – stanno reagendo a sfide importanti come quella climatica, ma la resilienza per chi si ammala di cancro è ancora di più: è l’arte di non soccombere, di riorganizzare la propria vita e opporre alle difficoltà una forza positiva. Forza che “sembra svolgere un ruolo protettivo” per le donne che diventano mamme ...

Tumori : studio per potenziare l’immunoterapia con i farmaci : L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e l’unita’ di Genetica dei Tumori dell’Icb-Cnr di Sassari in campo per lo studio genetico delle metastasi. In pratica si punta a potenziare l’effetto dell’immunoterapia con l’utilizzo di farmaci che aumentino il riconoscimento delle cellule tumorali da parte del sistema immunitario. L’azienda sassarese e l’équipe di ricercatori del Cnr di Sassari ...