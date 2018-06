Rimini | più di dieci trombe marine in poche ore Video | ultime notizie | domani ritorna il

Rimini - più di dieci trombe marine in poche ore/ Video - ultime notizie : se ne attendono a breve delle altre : Rimini, trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:41:00 GMT)

La carovana del Cirque Bidon a Rimini : il circo più visionario nei luoghi dell'immaginario felliniano : I biglietti per gli spettacoli di Rimini di sono disponibili in prevendita su Vivaticket.it. La tournée estiva 2018 di Cirque Bidon in Emilia-Romagna è organizzata da ATER Associazione Teatrale ...

L'Endurance Trail più lunga al mondo è realtà : partenza da Rimini e arrivo a Berceto : L'articolo L'Endurance Trail più lunga al mondo è realtà: partenza da Rimini e arrivo a Berceto sembra essere il primo su ilParmense.net....

La Notte Rosa a Rimini 2018 : in arrivo l'atteso week-end di svago e divertimento più atteso dell'estate : Tutti i personaggi, connessi dalla magia del Rosa, racchiudono non solo un mondo di simpatia e genuinità, ma anche un certo protagonismo: la voglia e la dolce esuberanza di mostrare tutto il Rosa che ...

Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 26 al 28 maggio nella città di Rimini : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...

Rimini la più economica e l’Elba batte Ibiza : l’Italia si riscopre meta low cost : A rivelarlo è una indagine realizzata da Tripadvisor che svela anche la top 10 nazionale e internazionale delle vacanze estive degli italiani. ...

Rimini : “ACQUA CAMPUS Field Solutions” - le più moderne soluzioni nel campo dell’irrigazione : La presente è per informare che dal 9 all’11 Maggio, in occasione di MACFRUT negli spazi del Rimini Expo Centre, sarà allestita per la prima volta l’area dimostrativa “ACQUA CAMPUS Field Solutions”, dove saranno presentate le più moderne soluzioni nel campo dell’irrigazione, capaci di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura, abbinando obbiettivi produttivi ed ambientali. L’esposizione sarà affiancata da tre importanti momenti di ...

Rimini - azienda offre cannabis ai suoi dipendenti : “Così sono più rilassati e lavorano meglio” : Tra i benefit che i titolari della Black Marketing Guru concedono ai dipendenti c'è l'uso in ufficio di prodotti a base di cannabis legale, come tisane e biscotti.Continua a leggere