NAPOLI | AUTO PRECIPITA A POSILLIPO 4 giovani feriti | gravi Aurora e Rossella | ringhiere

NAPOLI - auto precipita a Posillipo/ 4 giovani feriti - due sono gravi : forse l’alta velocità : Napoli, auto precipita a Posillipo: 4 giovani feriti, due sono gravi: forse l’alta velocità alla base del volo dell'automobile. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:42:00 GMT)

NAPOLI - arsenale della camorra nascosto in un'auto/ Ultime notizie - video : sequestrate armi da guerra : Napoli, arsenale della camorra nascosto in un'aut: Ultime notizie e video sull'operazione dei carabinieri, che hanno sequestrato armi da guerra. Le perquisizioni nel quartiere Miano(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:54:00 GMT)

Immigrato ferito a NAPOLI da un'auto in corsa. 'Sparavano e ridevano' : 'Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ...

NAPOLI - spari da un'auto in corsa : ferito giovane chef del Mali : 'Ridevano e mi offendevano' : Un luogo speciale dove c'è il mondo e dove si dialoga attraverso il cibo. E a Masterchef, Bouyaguai aveva proposto i colori della bandiera della sua terra con il ' Tji Gnagnante '. I cetrioli per il ...

NAPOLI - auto schiaccia due turisti su un traghetto : un morto/ Ultime notizie : ipotesi omicidio - grave figlia : Napoli, auto precipita dal ponte di un traghetto su passeggeri: un morto e una donna grave. Ultime notizie sull'incidente avvenuto nel porto: indaga sulla tragedia la Capitaneria(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:30:00 GMT)