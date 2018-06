L' Italia e l' Euro | quattro proposte

Beach soccer - prima tappa Euroleague 2018 : l’Italia batte la Germania all’esordio : L’Italia inizia nel migliore dei modi la prima tappa della Euroleague di Beach soccer. A Baku (Azerbaijan) gli azzurri hanno sconfitto la Germania con un netto 3-0. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono sempre stati in totale controllo della partita: dopo un primo tempo avaro di emozioni eccezion fatta per il palo colpito da Di Palma, la nostra Nazionale ha alzato il ritmo e ha sbloccato l’incontro in avvio di secondo tempo grazie ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - azzurri surclassati dai Campioni d’Europa. Addio Final Six : L’Italia deve definitivamente dire Addio alle speranze di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Il sogno degli azzurri si infrange contro una strepitosa Russia che ci travolge per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) al PalaPanini di Modena, tagliandoci fuori dagli atti conclusivi (manca solo l’ufficialità matematica). La nostra Nazionale non è riuscita a rialzare la testa dopo i due deludenti weekend in ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. 0-3 - azzurri travolti dai Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena si gioca un incontro fondamentale per le sorti degli azzurri che si giocano il tutto per tutto per la qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare l’inseguimento su Polonia, Brasile, Serbia. Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e ...

Matteo Salvini - la data in cui l'Unione europea può implodere : perché l'Italia può godere : Mai come in questo momento la faccia dell'Europa costruita a immagine a somiglianza della Germania di Angela Merkel sta per cambiare del tutto i connotati a soli dieci giorni dal Consiglio europeo del ...

Euro - Martin Wolf : 'Un fallimento - l'Italia sarà costretta ad abbassare i salari' : Proponiamo ampi stralci dell'articolo pubblicato il 19 giugno dal Financial Times . L'autore, Martin Wolf, è uno dei più prestigiosi editorialisti del quotidiano economico britannico. L'Euro è stato ...

L'Economist incorona Salvini : "Dirompente - in Italia domina lui". E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel : Un ministro dell'Interno "dirompente, al pari del suo collega tedesco Horst Seehofer": così il settimanale liberal britannico Economist definisce Matteo Salvini in un commento che attribuisce al numero uno della Lega un ruolo "dominante" nel nuovo esecutivo Italiano.Secondo L'Economist, Salvini ha scelto l'approccio "dell'elefante nel negozio di cristalleria" sul tema dell'immigrazione, come su altro, ad esempio sui dazi minacciati contro ...

Giuseppe Conte : il premier Italiano guadagnerà 80000 euro l'anno : Il neonato 'Governo del Cambiamento', così come è stata definita l'attuale squadra nata dall'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, è ormai pronto per cominciare il proprio percorso; alla sua guida è stato posto il giurista Giuseppe Conte, che nel breve discorso tenuto dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler essere l'avvocato degli italiani. Ma quale sara' lo stipendio del neo ...

Ho. Mobile Ufficiale : Ecco Le Tariffe In Italia | 7 Euro per 30 Giga - SMS E Chiamate Illimitate : Ho. Mobile lancia la sua offerta in Italia per sfidare Iliad. Ho. Mobile offerte, Tariffe, copertura Italia. Tutto quello che devi sapere sull’offerta di Ho. Mobile Ho. Mobile offerte Tariffe Italia 6.99 Euro al mese per avere: 30 Giga di internet in 4G (rete veloce Vodafone) Chiamate Illimitate SMS illimitati —

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le convocate dell’Italia. Le Campionesse del Mondo tornano in campo! : L’Italia ha vinto i Mondiali 2018 di Basket 3×3 riscrivendo un pezzetto di storia della pallacanestro azzurra ma la stagione delle azzurre non si è conclusa a Manila. Dopo i dovuti festeggiamenti per il trionfo iridato nelle Filippine, la nostra Nazionale torna subito in campo: nel weekend del 23-24 giugno, infatti, le ragazze saranno impegnate nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, in programma a Bucarest ...

Il leghista Claudio Borghi : “Uscita dell’Italia dall’Euro risolverebbe molti problemi - ma non c’è nel contratto di governo” : Il neo-presidente della Commissione Bilancio alla Camera, il leghista Claudio Borghi, spiega che l'uscita dall'Euro sarebbe un toccasana per l'economia italiana ma la misura non è prevista dal contratto di governo siglato da Lega e M5S: "Mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è. L’uscita dall’Euro, infatti, non è nel contratto di governo. E non era nemmeno nel ...