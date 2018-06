Commissioni Camera e Senato | eletti i presidenti | tutti Lega e 5S

M5s e Lega fanno il pieno e si assegnano la guida delle 28 Commissioni permanenti di Camera e Senato : 17 al Movimento e 11 al Carroccio, con Forza Italia a rivendicare la Vigilanza Rai e il Pd il comitato di controllo sui servizi segreti che la maggioranza vorrebbe attribuire a Fratelli d'Italia -

Camera e Senato - ecco chi sono i presidenti di tutte le Commissioni parlamentari : Dopo oltre 100 giorni operative le commissioni permanenti di Camera e Senato con l'elezione dei loro presidenti, avvenuta questa mattina. Nella lista alcuni nomi noti, ma 10 su 28 sono alla loro prima esperienza in Parlamento. Ancora lontano l'accordo fra le opposizioni per la nomina dei presidenti delle commissioni di garanzia.Continua a leggere

Sciolto il nodo Commissioni di Camera e Senato : 8 vanno al M5s - 5 alla Lega : A Montecitorio 6 presidenze ai 5Stelle, una sola al Carroccio: la Commissione Bilancio con Claudio Borghi. A Palazzo Madama, Esteri e Bilancio ai pentastellati. Giustizia, Affari costituzionali, ...

Camera e Senato nominano i presidenti delle Commissioni : Sei presidenti al Movimento 5 Stelle , uno alla Lega . Sono terminate le elezioni dei presidenti delle commissioni parlamentari permanenti del Senato e della Camera. In particolare a Palazzo Madama, ...

Borghi e Bagnai alle Commissioni economiche di Camera e Senato : "Asset italiani colpiti da importanti nomine di euroscettici". Così il Financial Times ha titolato un articolo nel quale spiega come le nomine di Alberto Bagnai a Presidente della Commissione Finanze ...

Commissioni parlamentari - tutti i nomi della Camera. Ma resta il nodo Copasir. Il Pd : “Evitare strappo costituzionale” : Maria Elena Boschi, Piercarlo Padoan e Marianna Madia al Bilancio, insieme a Claudio Borghi della Lega e a Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. L’ex presidente di Montecitorio Laura Boldrini agli Affari esteri, fianco a fianco con Micaela Biancofiore, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna in quota Forza Italia, con il pentastellato Emilio Carelli e con la carica di big del Pd composta da Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Dario ...

Camera - Fico ai partiti : “Date i nomi per le Commissioni”. Ma M5s e Lega prima devono nominare i sottosegretari : A oltre 3 mesi dalle elezioni politiche e a due e mezzo dall’insediamento del Parlamento le commissioni permanenti della Camera, fondamentali per il funzionamento effettivo dei lavori parlamentari, non ci saranno prima della fine di giugno. Il problema è tutto dei due partiti di maggioranza che prima di indicare i propri deputati devono trovare l’accordo per le nomine di decine tra viceministri e sottosegretari. Operazione complicata ...

Camera : lettera Fico a gruppi per sollecitare formazione Commissioni : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà una lettera ai gruppi parlamentari per sollecitare la designazione dei componenti delle commissioni. E’ quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Inoltre Fico ha proposto una riforma per accorpare la Giunta per le elezioni e quella per le immunità “per una semplificazione speculare al Senato”. L'articolo Camera: lettera Fico ...