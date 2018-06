Vela d’altura | Motura e Zannaro parlano del loro 2018

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) L’atleta Montura ed il neo campione europeo ORC Sportboats, Enrico Zennaro,delMentre la linea KeepSailing arriva in tutte le Alpstation di Montura, Enrico Zennaro, atleta chioggiotto portacolori dell’azienda Montura dal 2014, ha già raccolto un buon numero di successi nei primi eventi della stagione. Ad aggiungersi al suo palmares, infatti, sono arrivati in questo inizio di stagione la vittoria alla Rolex Capri Sailing Week con il Vismara Mills 62 SuperNikka dell’armatore Roberto Lacorte, il secondo posto al Trofeo Gavitello d’Argento con lo Swan 42 Mela di Andrea Rossi e, non ultimi, le vittorie al Campionato Italiano ed Europeo ORC Sportboats, affermazioni, queste ultime, messe a segno con l’atro atleta Montura, Karlo Hmeljak. Enrico, iniziamo dai successi nei Campionati Italiano ed Europeo Sportboats a bordo del Fat 26 Mind the Gap. Quale evento ...