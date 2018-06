Progetto Donne e Futuro - con occupazione femminile cresce il Pil : Rispetto per la legge, l'ordine e le istituzioni. Questo il tema al centro dell'incontro romano ' Donne e Istituzioni' , a Palazzo Valdina, organizzato dall'associazione Progetto Donne e Futuro , ideata ...

Boldrini : 'No alleanza fra chi ha perso : ora nuovo Progetto progressista guidato da donne' : Nella giornata di questo sabato 16 giugno a Roma si è svolta l'iniziativa Disegna l'Italia organizzata dalla rete Futura: al mattino si sono svolti vari tavoli tematici sui principali settori di intervento sociale in cui è impegnata la rete politico-sociale, il cui coordinatore nazionale è Marco Furfaro; mentre al pomeriggio si è tenuta l'assemblea plenaria a cui sono intervenuti vari esponenti politici fra i quali il presidente della Regione ...

Roma - vertice con la sindaca Raggi sulla Casa delle Donne : “Non vogliamo chiuderla. Ma è un Progetto datato” : “ vogliamo tranquillizzare la cittadinanza sulle voci sulla chiusura della Casa Internazionale delle Donne : l’amministrazione non ha questa intenzione”. È quello che assicura Rosalba Castiglione, assessora al Patrimonio di Roma Capitale, al termine dell’incontro, avvenuto oggi in Campidoglio, con le rappresentanti del Direttivo della Casa Internazionale delle Donne . Incontro cui erano presenti anche la sindaca Virginia ...

Tumore al seno : Progetto per parrucche gratis alle donne operate : Restituire femminilita’ alle donne per aiutarle nella battaglia contro il cancro al seno . Parte da questo presupposto il progetto “Smack”, dell’associazione Underforty Women Breast Care onlus, che ha scelto di essere ancora una volta al fianco delle pazienti che ogni giorno affrontano la battaglia della malattia. Venerdi’ prossimo, alla sede del Sugc Campania (ore 11), l’associazione Underforty terra’ ...

Aldo Cazzullo apre il 'Progetto le donne erediteranno la terra' : Chiudono in bellezza due spettacoli ideati e diretti da Valeria Patera: dall'8 al 13 maggio, in scena 'Le parole di Rita' racconto teatrale per voce, video e musica dalla vita e dalle lettere di Rita ...