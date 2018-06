Maltempo | Italia divisa a metà nel giorno del Solstizio d’Estate | sole e caldo al Nord

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte Maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate ancora Maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...

Bjork annulla il concerto a Roma a causa del Maltempo. Era l'unica data in Italia : 'Sfortunatamente dobbiamo annullare il concerto . Non per la pioggia in sé, ma perché è molto pericoloso per i fulmini. Credo che tutto abbia un senso e la natura e il destino hanno voluto così' . È ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : ROMA - Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l'ondata di Maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è spostata sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : Allagamenti a Roma e Grosseto, danni alle ferrovie in Sardegna. Ad Ancona un'auto quasi sommersa dall'acqua: due donne salvate dalla polizia. Venerdì allerta gialla in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Meteo - altro che estate : nuova ondata di Maltempo sull'Italia : Prima il caldo, adesso la pioggia. Ancora instabilità Meteorologica sull'Italia: una bassa pressione tra attraversando il Paese a partire dal Nord; tra oggi e domani si sposterà verso il...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : fenomeni estremi al Sud nei prossimi tre giorni - tutti i dettagli : 1/24 ...

Previsioni Meteo shock per il Solstizio d’Estate 2018 : forte Maltempo - piogge torrenziali e 10 gradi sotto le medie sull’Italia la prossima settimana! : 1/15 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

Maltempo - l'estate può attendere : piogge in arrivo su tutta Italia - : Temporali su molte regioni e temperature in calo. Nell'ultima parte della settimana possibile un graduale miglioramento al Centro-Nord. Al Sud, invece, ci sarà ancora instabilità atmosferica. ...

Previsioni Meteo - altro che Solstizio d’Estate : il mese di Giugno entra nel buio tunnel del forte Maltempo in tutt’Italia : 1/36 ...

Maltempo sull'Italia : allerta della Protezione civile per pioggia e temporali : Pioverà, e tanto anche: un depressione di origine atlantica raggiunge le Regioni nord-occidentali dell'Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D'Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : rischio disastro di Maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...

Allerta Meteo - il Maltempo flagella l’Italia : danni - disagi ed evacuati. Adesso i temporali si spostano al Sud - massima attenzione : 1/26 ...