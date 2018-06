Il monte Makalu | in Himalaya | la quinta montagna più alta del mondo vista dallo spazio

meteoweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) Ilnel sistema montuoso dell’è rappresentato in questa immagine acquisita dal satellite Sentinel-2B, del programma europeo Copernicus, il 9 dicembre 2017. Con i suoi 8.485 metri di altezza, ilè lapiùdel. Questa iconicaa forma di piramide può essere individuata appena a destra del centro dell’immagine. Si innalza sul confine tra Nepal e Cina, circa 19 km a sud-est delEverest, che si trova in alto a sinistra nell’immagine. A causa delle sue creste taglienti e della sua posizione remota, che la espone agli elementi atmosferici, èda molti come una delle montagne più difficili da scalare al. Nondimeno, l’esploratrice svedese, alpinista ed attidei problemi climatici, Carina Ahlqvist, ha guidato quest’anno una scalata con l’intento di accrescere la consapevolezza ...