Alla scoperta di Identità Milano | hub gastronomico internazionale

Sardegna : Alla scoperta del monumento naturale “Sa Preta Istampata” di Galtellì [VIDEO] : Con decreto dell’Assessore all’Ambiente della Sardegna è stato istituito monumento naturale “Sa Preta Istampata” nel Comune di Galtellì. Ubicata a 2,5 Km dal centro urbano di Galtellì, è una grande parete alta circa 40 metri con un foro quasi perfettamente circolare nella parte superiore; si trova ad un’altezza di 636 metri e costituisce una delle emergenze rocciose del settore meridionale del Monte Tuttavista, una grande ...

Sinagra (ME) : passeggiata ecologica Alla riscoperta di antichi sapori : 1/4 ...

Alla scoperta della Stagione 14 di Diablo III : La Stagione 14 di Diablo III è iniziata ed è tempo che gli utenti PC e console di tutto il mondo ricomincino a massacrare nemici e riscuotere ricompense con un nuovo tema stagionale. Questi eventi stagionali offrono ai giocatori la possibilità di festeggiare una parte della storia di Diablo ottenendo splendide ricompense.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:La Stagione 14 di Diablo III su pc e console è live da questo fine settimana.Read ...

Sulla ciclabile del Piave Alla riscoperta della storia e della biodiversità : Il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d'acqua che ha fatto grande Venezia tra '400 e '500, è il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in ...

Sulla ciclabile del Piave Alla riscoperta della storia e della biodiversità : Il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, è il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in provincia di Belluno e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo in provincia di Venezia, dopo aver attraversato il bacino idrografico del fiume nel territorio della provincia di Treviso, lungo un percorso che va dai ...

Non solo Londra - Alla scoperta dei musei inglesi : Sono un po’ dappertutto e quindi non è neppure obbligatorio passare da Londra. Sono i musei inglesi che si presentano con novità grandi e piccole all’imbocco dell’estate. Ecco un elenco ragionato con un “nota bene”: controllate i rispettivi siti per verificare le date esatte di apertura dato che alcune sono ancora da definire....

NBA Draft 2018 : Alla scoperta di Trae Young - il giocatore più polarizzante del Draft : ... trascinando i suoi Sooners a un record di 14-2 per cominciare l'anno e guadagnandosi i riflettori di tutto il mondo sportivo americano. Era semplicemente impossibile non rimanere stregati dal modo ...

TV - Rai5 : “Perù estremo” Alla scoperta delle Ande e l’Altipiano : Cyril Ruoso, fotografo naturalista, e Anne Grégoire, giornalista scientifica, proseguono il viaggio fra gli ecosistemi più estremi del pianeta, con la serie “Perù estremo”. Al centro del secondo episodio, in onda lunedì 18 giugno alle 14.50 su Rai5, sono le Ande, dove si trovano i ghiacciai tropicali più attivi al mondo. Alti più di 6mila metri, questi giganti di ghiaccio fungono da riserva idrica per tutte le regioni circostanti. Sulle vette ...

TV - Rai2 : “Sereno Variabile Estate” - viaggio in Sicilia Alla scoperta della Costa dei Ciclopi : Il lungo viaggio di Sereno Variabile Estate, in onda domenica 17 giugno alle 13.45 porterà i telespettatori di Rai2 in Sicilia, sulla Costa dei Ciclopi, alla scoperta di Aci Castello e del suo caratteristico borgo marinaro, Aci Trezza. Proprio da Aci Trezza Osvaldo Bevilacqua uscirà a bordo di un’imbarcazione dal fondo trasparente per scandagliare i suggestivi scogli dei Ciclopi, e parlerà dei miti e delle leggende che ancora aleggiano sulle ...

NBA Draft 2018 : Alla scoperta di Mo Bamba - il giocatore più intrigante del Draft : D'altronde è un problema tattico che anche uno come Rudy Gobert affronta ancora adesso, non fosse altro per il fatto di essere 2.16 in un mondo dominato da giocatori attorno o sotto ai due metri che ...

Limbadi Alla riscoperta della civiltà magnogreca : Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Limbadi hanno realizzato un importante progetto, con al centro la riscoperta

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia a raggi X. Alla scoperta dell’Under 18 di Daniele Franceschini : Disciplina dei Giochi del Mediterraneo sin dAlla prima edizione del 1951, la Nazionale italiana di Calcio si presenta a Tarragona, dal 22 giugno al 1° luglio, con la rappresentativa Under 18. Il regolamento prevede infatti che i 10 Paesi partecipanti al torneo maschile inseriscano nella propria rosa giocatori appartenenti alle categorie giovanili. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Marocco e Libia, due avversarie abbordabili ...

Visite guidate in provincia di Cosenza Alla scoperta della Cicogna bianca : Uno spettacolo raro e straordinario che mescola emozione e scienza , passione e conoscenza orale sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime. Inoltre i volontari LIPU daranno informazioni ...

Alla scoperta dell'House of Cards inglese : Ultimamente la politica è un argomento caldo all'interno dell'universo televisivo americano. Il successo ottenuto da House of Cards parla chiaro. Distribuito su Netflix, è stata la prima serie tv del ...