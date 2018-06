A Catanzaro la presentazione del rapporto ' L' economia della Calabria'

strettoweb

: Presentazione del rapporto #Economieregionali 2018 di @bancaditalia all’@UMG_Tweet di #Catanzaro: in 10 anni, 26.00… - Ale__Tarantino : Presentazione del rapporto #Economieregionali 2018 di @bancaditalia all’@UMG_Tweet di #Catanzaro: in 10 anni, 26.00… - bancaditalia : #esceoggi #14giugno per la serie #EconomieRegionali #Bankitalia il Rapporto annuale sul 2017 “L’economia della… - MannarinoConsul : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia E' in corso la conferenza stampa di presentazione del Rapporto sull'Economia della #Calabria presso la Fil… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Asi è svolta ladel'L'' Innel 2017 l'attività economica è cresciuta in misura modesta, in linea con l'anno precedente. La ripresa congiunturale, in atto ormai da un triennio, è stata ...