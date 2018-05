Governo | dal G7 al vertice Ue | dal caso dazi al summit Nato | ecco le sfide decisive

Governo - Salvini : «Mai pensato all'uscita dall'euro. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

Governo : Salvini - nessuno ha mai pensato all'uscita dall'euro : Sulla scelta di Savona all'economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel Governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Governo - quando Savona nel 2015 elaborò il piano per uscire dall'euro : Nel documento si parla di «linea alternativa di politica economica» per favorire l'uscita dall'euro non è una estrema necessità, ma un'occasione da cogliere per gestire la «nuova era dell'economia ...

Governo Conte - diretta – Di Battista : “Savona? Dal Colle veto inaccettabile”. Salvini : “Uno che va bene a Berlino? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

Governo : Fratoianni - programma segnato pesantemente dalla destra : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Questo Governo non ci piace, noi saremo all’opposizione di un Governo il cui programma ha pesantemente il segno della destra”. Lo ha affermato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, prima di partecipare all’assemblea nazionale di Liberi e uguali a Roma.‘Saremo all’opposizione -ha aggiunto- in Parlamento e nel Paese. Ci opporremo a qualunque iniziativa che ...

Governo Conte in bilico : ?M5S media con il Colle - Salvini tentato dallo «strappo» : Sul caso Savona pesa l'impatto Borsa. Al Quirinale ieri nessuno aveva intenzione di parlare. E già questo era un segno delle forti tensioni che restano sulla formazione del Governo dopo il braccio di ferro ingaggiato da Salvini contro il capo dello Stato. Il leader della Lega non ha intenzione di cedere, nonostante la mediazione del M5S che avrebbe proposto in alternativa Giorgetti al posto dell’economista anti euro...

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Dalla flat tax al decreto taglia-leggi : le prime mosse del Governo : Delle pensioni abbiamo detto ieri: stop all’Ape Sociale, ripristino dell’opzione donna e quota 100 (ma per quest’ultima...