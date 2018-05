Russia | ragazze camminano distratte sulle rotaie | il terribile scherzo del ferroviere

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) La scena è stata immortalata nel distretto di Kolchugino, a 130 km di distanza da Mosca Camminare sui binari di un treno, per giunta in maniera distratta, è una delle cose più pericolose che si possano fare. Una scena di questo tipo è stata immortalata nei pressi di Mosca, esattamente a 130 km dalla capitale russa, dove troviamo come protagoniste due giovanichesenza prestare attenzione su dei binari ferroviari. Nel medesimo momento sopraggiunge un treno che percorre la linea ferroviaria a bassa velocità e per dare una lezione alle due sconsiderate, i macchinista decide di fare loro unoche non dimenticheranno presto. L'articolo: ildelVIDEO SPORTFAIR.