Calcio | l’Arabia Saudita bagna l’esordio di Mancini sulla panchina dell’Italia Grande

oasport

: Italia, Balotelli titolare contro l'Arabia Saudita? - salvione : Italia, Balotelli titolare contro l'Arabia Saudita? -

(Di domenica 27 maggio 2018) Il nuovo corso dell’Italia parte da San Gallo (Svizzera), dove lunedì 28 maggio gli azzurri disputeranno un’amichevole contro l’Arabia, il primo test dell’era, nuovo tecnico della Nazionale. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 costringerà l’Italia a svolgere il ruolo di sparring partner del team asiatico, che invece sarà impegnato in Russia nel gruppo A della fase a gironi, in compagnia dei padroni di casa, dell’Egitto e dell’Uruguay. Una condizione a cui gli azzurri non erano affatto abituati e che rafforza la sensazione di amarezza che accompagna il viaggio dell’Italia in Svizzera, che non sarà corredato dal biglietto aereo verso la Russia. Ma non è più tempo di guardare al passato. Roberto, infatti, ha già messo in atto la prima rivoluzione di un gruppo che ha detto addio a due totem del calibro di Buffon ...