Infinity Premiere Justice League | i supereroi al completo sono solo su Infinity

Sentimenti travolgenti e scoperta di sé : ‘Amori che non sanno stare al mondo’ è l’Infinity Premiere della settimana : Amori che non sanno stare al mondo Un po’ commedia e un po’ dramma, il film di Francesca Comencini tratto dal suo omonimo romanzo, porta sullo schermo Claudia (Lucia Mascino), docente universitaria quarantenne, brillante ed eccentrica, lasciata dal collega Flavio (Thomas Trabacchi) dopo una relazione d’amore lunga e intensa. Questo evento imprevisto sconvolge la vita di Claudia, ancora convinta che lei e Flavio possano tornare insieme: inizia ...

Allerta climatica e pianeta in pericolo : Geostorm è l’Infinity Premiere della settimana : Geostorm In un futuro -non troppo lontano- in cui il controllo del clima mondiale è affidato a ‘Dutch Boy’, un sistema di satelliti che circondano la Terra, il tecnico Jake Lawson (Gerard Butler) viene convocato d’urgenza dal Presidente degli Stati Uniti (Andy Garcia) per partire in missione nello spazio a riparare un guasto che sta provocando pesanti alterazioni al clima del pianeta. Jake, dal carattere non facile e in rotta con il fratello Max ...

La forza dell’amore per superare la malattia : Noi siamo tutto è l’Infinity Premiere della settimana : Noi siamo tutto Dal 27 aprile al 3 maggio Noi siamo tutto è l’Infinity Premiere della settimana: Maddy ha diciotto anni e non può uscire di casa perché è affetta da una grave malattia e guarda il mondo attraverso delle pareti vetrate. Un giorno la vede il coetaneo Olly, suo vicino di casa, e nasce subito un sentimento imprevisto e potente. Una storia emozionante su amore e malattia in età giovanile, sulla scia di successi come Now is good, Quel ...

Infinity Premiere da supereroi : torna Wonder Woman : Wonder Woman A grande richiesta torna su Infinity Premiere dal 20 al 26 aprile il film dei record del 2017, che ha riscosso uno straordinario successo di critica e di pubblico: Wonder Woman. Diretto dalla regista Patty Jenkins e con protagonista l’affascinante Gal Gadot, Wonder Woman ha arricchito l’universo cinematografico della DC Comics attraverso una storia di affermazione femminile e pacifismo. La principessa Diana Prince (Gal Gadot) è una ...