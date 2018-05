Conte al lavoro per la lista dei ministri E' ancora scontro su Savona al Tesoro

Governo Conte - il premier incaricato al lavoro sulla lista dei ministri : Al centro della Contesa l'indicazione - cruciale per il futuro prossimo del Paese - del nuovo ministro dell'Economia. Per il Colle Paolo Savona non garantirebbe un solido ancoraggio all'Unione ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Un lungo incontro, di oltre un'ora, alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte e alcuni rappresentanti di risparmiatori. Conte, al termine del colloquio, si è trattenuto ancora a Montecitorio dove sta lavorando nella sala allestita per le consultazioni.

Conte : venerdì lavoro a squadra governo - saranno ministri politici : "Dedicherò l'intera giornata di venerdì a elaborare una proposta da sottoporre al Presidente della Repubblica". Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte dopo le consultazioni. Parlando della ...

Conte premier - la maggioranza c'è : "Ora al lavoro su programma e ministri" : Il governo di Giuseppe Conte avrebbe i numeri per una "tranquilla" fiducia in Parlamento. Questo l'esito delle consultazioni che il premier incaricato sta conducendo a Montecitorio. Al termine delle...

Sondaggi Politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)

Lega e 5 stelle non mollano Conte - al lavoro sui ministri : Salvini blinda Savona "l'anti tedesco" : Stupore per le voci diffusesi sui media che danno in bilico il ruolo di Giuseppe Conte. "Per noi non è cambiato nulla" assicurano fonti della Lega ascoltate a Montecitorio dopo l'incontro tra Matteo...

Governo M5S-Lega : Conte premier - Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader. Voto ai gazebo leghisti: 91% di sì tra i 215mila che si sono presentati

Governo Lega-M5s - premier Giuseppe Conte?/ Nomi ministri : Di Maio Lavoro - Salvini Interni - Giorgetti Economia : Governo Giuseppe Conte nuovo premier? Accordo Lega-M5s: Salvini agli Interni, Di Maio agli Interni. Domani al Quirinale, ultime notizie.

Conte in pole per Palazzo Chigi. Tra le novità il superministero Lavoro e Sviluppo : Salvo sorprese, il nome su cui sembrano convergere M5s e Lega è quello dell'avvocato civilista fiorentino. A Di Maio il nuovo super-Mise, per Salvini l'Interno -

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE Conte NUOVO PREMIER?/ Toto Ministri : Salvini agli Interni e Di Maio al Lavoro : GOVERNO Lega-M5s, GIUSEPPE CONTE NUOVO PREMIER? Salvini agli Interni, Di Maio agli Interni. Domani al Quirinale per ufficialità? Ultime notizie.

Lega-M5S - accordo sul premier : ?pronto Conte - Di Maio verso Lavoro-Mise e Salvini agli Interni : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Spuntano i primi nomi dei ministri. Il leader della Lega accreditato per il dicastero degli Interni....

Lega-M5S - accordo sul premier : ?pronto Conte - Di Maio verso Lavoro-Mise e Giorgetti all’Economia : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Spuntano i primi nomi dei ministri. Il leader della Lega accreditato per il dicastero degli Interni....