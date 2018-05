Video | il discorso di Giuseppe Conte al Quirinale

Il discorso di Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards per gli “angeli” del massacro di Parkland : “Questo è per voi” (Video) : Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards ha conquistato la giovane platea con un discorso dedicato alle vittime del massacro di Parkland. La giovane star di Stranger Things è salita sul palco indossando una tuta in jeans che portava le scritte "Never again" e "March 4 our lives" ("Marciamo per le nostre vite"), due dei slogan della manifestazione contro l'uso delle armi. Premiata come attrice preferita dal pubblico durante l'evento creato dal ...