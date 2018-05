Sciopero scuola 29 maggio 2018 | i motivi della protesta

Blastingnews

: RT @ANIEF_tw: Diplomati magistrale, Anief: a fianco delle maestre in sciopero della fame. Ripreso presidio al Miur - Orizzonte Scuola https… - Melissa_Di_Sano : RT @ANIEF_tw: Diplomati magistrale, Anief: a fianco delle maestre in sciopero della fame. Ripreso presidio al Miur - Orizzonte Scuola https… - Serena_M86 : Hanno arrestato due maestre della mia scuola materna. La stessa scuola materna dove io a 3-4 anni ho fatto lo sciop… - MarioGuglielmi : La maestra fa sciopero e una bambina di 8 anni viene lasciata davanti alla scuola sotto la pioggia… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Martedì 29si terra' un nuovo, l'ennesimo di questo tribolato anno scolastico. A re iche hanno spinto la sigla sindacale CUB SUR a indire laVIDEO a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Se, da una parte, lar parte degli studenti si rallegra per la possibilita' di saltare un intero giorno di lezioni, dall'altra parte è in corso una battaglia estenuante. Il riferimento è ai 50 mila maestri e maestre con diploma magistrale che vedono il proprio futuro sempre più nero, nonostante i diritti acquisiti negli anni precedenti. La categoria non intende perdere la speranza e per questo motivo prosegue lofame iniziato il 28 aprile scorso da un gruppo di maestre davanti alla sede del Miur Ministero dell'Istruzione, dell'universita' ericerca. Motivazioni29CUB SUR ha ...