Governo | Di Maio | “Io premier? Il nome è Conte | con la Lega siamo allineati Sul

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

NUOVO Governo M5S-LEGA - SALVINI "O SI CAMBIA L'ITALIA O SI VOTA"/ Video : "Siamo pronti" - Di Maio premier? : GOVERNO Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di SALVINI e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:59:00 GMT)

Governo - gli otto senatori grillini che faranno cadere il Salvini-Di Maio : Sei senatori . La maggioranza è tutta lì. Quello è il margine di 'vantaggio' di cui Lega e M5S godono a palazzo Madama. E Il Fatto Quotidiano scende nelle pieghe della compagine 5 Stelle, fatta da 109 ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente il professore di Firenze, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»

Governo : Salvini - nome resta Conte - no a Di Maio premier : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Di Maio non mi ha informato di alcun ripensamento da parte loro, quindi il nome rimane quello” di Giuseppe Conte. Sul giurista “abbiamo accolto l’indicazione degli amici 5 Stelle, dunque il nome rimane quello”. Conte “era nella squadra di Governo dei 5 Stelle e sarebbe sostenuto da chi rappresenta più del 50% dei voti degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : Una candidatura Di Maio avrebbe come possibile compensazione la designazione di Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini, al ministero dell'Economia. Soluzione, questa, che permetterebbe ...

Governo : Salvini - nome resta Conte - no a Di Maio premier : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Di Maio non mi ha informato di alcun ripensamento da parte loro, quindi il nome rimane quello” di Giuseppe Conte. Sul giurista “abbiamo accolto l’indicazione degli amici 5 Stelle, dunque il nome rimane quello”. Conte “era nella squadra di Governo dei 5 Stelle e sarebbe sostenuto da chi rappresenta più del 50% dei voti degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo ...

Governo : Salvini - nome resta Conte - no a Di Maio premier : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Di Maio non mi ha informato di alcun ripensamento da parte loro, quindi il nome rimane quello” di Giuseppe Conte. Sul giurista “abbiamo accolto l’indicazione degli amici 5 Stelle, dunque il nome rimane quello”. Conte “era nella squadra di Governo dei 5 Stelle e sarebbe sostenuto da chi rappresenta più del 50% dei voti degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo ...

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il Governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Nuovo Governo M5s-Lega : rispunta Di Maio premier/ Polemiche su Conte - Giorgetti all'Economia? : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:32:00 GMT)

Governo Lega-M5S - incontro tra Salvini e Di Maio : salta il nome di Conte? : 17.40 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso in attesa di conoscere dai diretti interessati come stanno procedendo i lavori, è l'ufficio stampa della Lega ad anticipare che si è trattato di un vertice costruttivo:Clima sereno e costruttivo. Si va avanti, al centro della discussione gli ultimi dettagli in attesa della convocazione del presidente Mattarella.17.00 - Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di Giuseppe ...

Governo M5S-Lega - Conte in bilico. Tempi più lunghi per l’incarico : rispunta ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da parte di M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, le polemiche sul curriculum gonfiato del giurista e le posizioni in difesa del metodo Stamina, fano traballare la sua posizione. Da sciogliere anche il nodo di Paolo Savona al Tesoro. Il Quirinale prende tempo e i Tempi per l’incarico e la formazione del Governo si allungano...

Governo M5S-Lega - dubbi del Colle su Conte premier. Torna l’ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

Governo - rispunta Di Maio premier E all’Economia andrebbe Giorgetti : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente Giuseppe Conte, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»