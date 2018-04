Volley | Finale Scudetto 2018 | Civitanova-Perugia | gara2 oggi Data | programma | orario

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 oggi. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi mercoledì 25 aprile si gioca Novara-Conegliano, gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie conclusiva: chi vince oggi avrà l’occasione di potersi giocare il primo match-point nella gara4 di domenica. Le piemontesi puntano a festeggiare nuovamente di fronte al proprio pubblico, le venete sognano il colpaccio in trasferta che cambierebbe tutti ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 decisiva. Egonu e compagne per lo scatto - le Pantere cercano il colpo : Siamo arrivati al primo importante crocevia della Finale Scudetto di Volley femminile: Novara e Conegliano si affrontano nella gara3 in programma mercoledì 25 aprile (ore 17.00). Al PalaIgor si preannuncia una partita intensa e appassionante che viaggerà sul filo dell’equilibrio: le Campionesse d’Italia hanno dominato gara1 di fronte al proprio pubblico e cercano di riportarsi avanti dopo che le Pantere si sono imposte al tie-break ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - la battaglia riparte da gara2. Lube per il pareggio - Block Devils per il sogno tricolore : Dopo la prima battaglia di domenica pomeriggio, la Finale Scudetto di Volley maschile tornerà protagonista con la gara2 prevista per mercoledì 25 aprile (ore 18.00). Civitanova e Perugia sono pronte per sfidarsi dopo il primo atto vinto dai Block Devils al PalaEvangelisti. Questa volta si andrà in scena all’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia cercheranno il sostegno del proprio pubblico per pareggiare la serie e continuare a sognare ...

Pallavolo - finale territoriale fra Centro Autorev e Lunezia Volley : La Spezia - Sana rivalità non mente , intendiamoci, il confronto è alquanto a distanza, non ci sono mai stati problemi fra i due club, e così, Lunezia Volley e Autorev Centro Spezia che già si ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Bricio scatenata - Danesi granitica - Egonu non basta : Sabato si è disputata la gara2 della Finale Scudetto di Volley femminile. Conegliano ha sconfitto Novara per 3-2 e ha così pareggiato la serie conclusiva. Di seguito le pagelle delle giocatrici scese in campo. SAMANTHA Bricio: 8. La messicana ha indirizzato la partita con i suoi turni in battuta (4 aces) e con la sua incisività offensiva (20 punti, 50% in attacco) sostenendo bene il peso della ricezione (74%). ANNA Danesi: 8. Dopo una ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara1. Zaytsev-Atanasijevic stratosferici - Juantorena guerriero solitario : Ieri si è disputata la gara1 della Finale Scudetto di Volley maschile. Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 e si è portata subito avanti nella serie. Di seguito le pagelle dei giocatori scesi in campo. IVAN ZAYTSEV: 8. Grinta da vendere e cuore di leone per lo Zar che viene anche premiato come MVP grazie a una prestazione sbalorditiva, determinante per il successo di Perugia. Sempre presente in tutti i frangenti, compie un ottimo ...

Volley : Finale Play Off : Perugia vince Gara 1 davanti al suo pubblico : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 , 25-21, 22-25, 25-18, 25-23, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 3, Zaytsev 11, Podrascanin 6, Atanasijevic 20, Russell 12, Anzani ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia - gli occhi della tigre. Civitanova crolla in gara1 - i Block Devils vincono la prima battaglia : La prima battaglia è tutta di Perugia. I Block Devils hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-21; 22-25; 25-18; 25-23) nella gara1 della Finale Scudetto di Volley Scudetto: i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno mandato in visibilio la folla del PalaEvangelisti schiacciando la Lube nel primo atto di una serie conclusiva che si preannuncia molto lunga e combattuta. Dopo due ore estenuanti e appassionanti, gli umbri sono riusciti a spuntarla sui ...

Volley : Play Off Challenge - Monza supera Latina e conquista la finale : LA CRONACA DEL MATCH- S'inizia con un ace di Plotnytskyi , 3-1, e un muro di Ishikawa che rovescia il parziale 7-8, ma un ace di Beretta e un muro di Kawika Shoji rimette avanti i padroni di casa che ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara1 in DIRETTA. 2-1 - scatto dei Block Devils : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara1 della Finale Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti incomincia la sfida che assegna il tricolore: primo atto in casa dei Block Devils che partiranno leggermente favoriti ma i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e impossessarsi subito del fattore campo. Si preannuncia una partita altamente spettacolare e intensa che regalerà ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara1 in DIRETTA. 1-0 - i Block Devils volano avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara1 della Finale Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti incomincia la sfida che assegna il tricolore: primo atto in casa dei Block Devils che partiranno leggermente favoriti ma i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e impossessarsi subito del fattore campo. Si preannuncia una partita altamente spettacolare e intensa che regalerà ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara1 in DIRETTA. Battaglia campale - i Block Devils sfidano i Campioni d'Italia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara1 della Finale Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara1 in DIRETTA. Battaglia campale - i Block Devils sfidano i Campioni d’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara1 della Finale Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti incomincia la sfida che assegna il tricolore: primo atto in casa dei Block Devils che partiranno leggermente favoriti ma i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e impossessarsi subito del fattore campo. Si preannuncia una partita altamente spettacolare e intensa che regalerà ...

Finale Scudetto Serie A1 Volley/ Perugia-Civitanova per il titolo : il punto di Luca Cantagalli - esclusiva - : Finale Scudetto Serie A1 volley maschile: intervista esclusiva a Luca Cantagalli sulla partita tra Perugia e Civitanova. E' ancora scontro Sir-Lube.