Genoa Verona Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Genoa - Verona - una vittoria e la salvezza è matematica : Genova - Altri tre punti, per centrare la salvezza matematica e chiudere definitivamente i conti con una stagione amarissima all'inizio e poi via via sempre più avvolta di positiva 'normalità'. ...

Genoa - Hellas Verona : cronaca e risultato in diretta : cronaca minuto per minuto Qui Genoa Ballardini deve rinunciare agli infortunati Izzo e Spolli ma fronteggia in parte l'emergenza creatasi in difesa recuperando Biraschi. Da valutare le condizioni di ...