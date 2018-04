L’appello di una madre | «Vorrei abbracciare chi vive con il cuore di mio figlio»

”Mio nipote è stato accoltellato”. Dramma per l’attrice : L’appello corre in rete. La polizia : ”Colpito alla schiena da una banda” : ”Mio nipote 21enne è stato accoltellato più volte in una brutale aggressione avvenuta giovedì sera. La polizia e l’ospedale si stanno dimostrando fantastici. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Il tweet pubblicato dall’attrice e modella Elizabeth Hurley dopo l’attacco subìto dal figlio di sua sorella nella serata di giovedì. Il giovane, che secondo la stampa inglese lavora come modello, è ricoverato e non è in ...

Una canzone per me - L’appello social : Lodovica Comello cerca autori per il suo nuovo singolo : Lodovica Comello dai suoi profili social lancia una nuova iniziativa legata al mondo degli autori di canzoni. Una canzone per me vuole colmare un vuoto: cercare talenti nella scrittura di canzoni di successo, e raccontare questa ricerca attraverso pillole video distribuite sui canali social di Lodovica e su YouTube, in collaborazione con Radio 105 e Rockol. Una canzone per me, come fare Il 26 febbraio Lodovica attraverso una call to action ha ...