Aprile con temperature record a Genova

Domenica In/ Anticipazioni : dalla nascita del Royal Baby al Processo a Ballando con le Stelle (22 Aprile) : Domenica In, Anticipazioni di oggi 22 aprile 2018: Cristina Parodi parla dell'imminente nascita del Royal Baby e farà il Processo a Ballando con le Stelle.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Evoluzione prezzo per Huawei P20 Lite e P10 Lite il 22 Aprile : quale conviene di più? : Da poche settimane è arrivato sul mercato uno smartphone come il cosiddetto Huawei P20 Lite, con un prezzo di listino pari a 349 euro. Inevitabile la sfida a distanza con il suo predecessore, il tanto apprezzato Huawei P10 Lite, con considerazioni che per forza di cose vanno al dì là della scheda tecnica e che prendono come punto di riferimento anche il costo che deve essere affrontato oggi 22 aprile per portarsi a casa uno dei due smartphone ...

I DUE CARABINIERI/ Su Iris il film con Carlo Verdone ed Enrico Montesano (oggi - 22 Aprile 2018) : I due CARABINIERI, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:21:00 GMT)

IL DEBITO/ Su Rete 4 il film con Helen Mirren e Tom Wilkinson (oggi - 22 Aprile 2018) : Il DEBITO, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, alla regia John Madden. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Senza arte né parte/ Su Rai Movie il film con Vincenzo Salemme (oggi - 22 Aprile 2018) : Senza arte né parte, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Vincenzo Salemme, Donatella Finocchiaro e Giuseppe Battiston. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:55:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 21 Aprile 2018 : Siamo di nuovo qui a chiederci chi abbia vinto fra Amici 17 e Ballando con le Stelle 2018, fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tutti a caccia degli Ascolti tv. La prima sfida è stata vinta da Rai 1, la seconda da Canale 5. Lo spareggio chi se lo aggiudicherà? Ecco i dati Auditel di sabato 21 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 21 aprile 2018 ++ Gli Ascolti tv usciranno alle ore 10:00 circa. Articolo in aggiornamento ++ RAI 1. La settima puntata di ...

QUALCOSA DI CUI... SPARLARE/ Su Rete 4 il film con Julia Roberts (oggi - 22 Aprile 2018) : QUALCOSA di CUI... SPARLARE, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Julia Roberts, Robert Duvall, alla regia Lasse Halstrom. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:28:00 GMT)

LA CONGIURA DELLA PIETRA NERA/ Su Rai 4 il film con Michelle Yeoh (oggi - 22 Aprile 2018) : La CONGIURA DELLA PIETRA NERA, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Michelle Yeoh, Paw Hee-Ching e Chin Shih-Chieh, alla regia Su Chao-Pin. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Napoli Comicon 2018 al via il 28 Aprile : tutti gli ospiti sezione Gamecon : Manca ormai pochissimo all'avvio del Napoli Comicon 2018, la fiera dedicata al mondo dei fumetti e dei videogiochi che spazia ovviamente nei campi più disparati, fornendo panoramiche piuttosto vaste anche su quella che è la cultura asiatica e sulla cultura pop più in generale (che faccia però sempre riferimento alle tematiche principali appena citate). Una quattro giorni serratissima quella che partirà il prossimo 29 aprile e che si concluderà ...

Le Iene – Ventesima puntata del 22 Aprile 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Ventesima puntata, la nona della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Ventesima puntata del 22 aprile 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola ...

Secondo concerto di Beyoncé al Coachella 2018 domenica 22 Aprile - come seguire la diretta senza streaming su Youtube : Il Secondo, attesissimo, concerto di Beyoncé al Coachella 2018 non sarà trasmesso in diretta streaming su Youtube: la regina dell'r'n'b che ha fatto la storia come prima donna di colore headliner dello storico Festival di Indio appena una settimana fa torna ad esibirsi il 21 aprile (22 in Italia, alle 8 del mattino) sullo stesso palco, ma senza la trasmissione live che ha caratterizzato il primo concerto. Nonostante i risultati incredibili ...

Oroscopo di Paolo Fox - classifica della settimana 21-27 Aprile/ Nuovi incontri per il Toro - Vergine diffidente : Paolo Fox, Oroscopo e classifica settimanale dal 21 al 27 aprile 2018: cosa prevedono le stelle? Venere è positiva per la Bilancia, meno fortunato l'Acquario.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:30:00 GMT)

KAROL - UN PAPA RIMASTO UOMO/ Su Rete 4 il film con Piotr Adamczyk (oggi - 22 Aprile 2018) : KAROL, un PAPA RIMASTO UOMO, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Piotr Adamczyk e Dariusz Kwasnik, alla regia Giacomo Battiato. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 04:50:00 GMT)

SUPERMAN RETURNS/ Su Italia 1 il film con Kevin Spacey e Kate Bosworth (oggi - 22 Aprile 2018) : SUPERMAN RETURNS, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 aprile 2018. Nel cast: Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey, alla regia Bryan Singer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 04:39:00 GMT)