Vodafone Special 10GB offerta a 7 euro con il primo mese gratis ad alcuni ex clienti

Vodafone propone la Special 20GB a 10 - 80 euro ad alcuni ex clienti selezionati : Vodafone (ri)propone telefonicamente ad alcuni ex clienti Wind la Special 20GB a 10,80 euro: 1.000 minuti, 1.000 SMS, 20 GB di internet in 4G al costo di 10,80 al mese. E ci sono sorprese anche per gli altri ex clienti! L'articolo Vodafone propone la Special 20GB a 10,80 euro ad alcuni ex clienti selezionati proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special : offerte mobile fino a 30GB attivabili ad aprile 2018 : Vodafone sta contrastando l’attacco di Tim e Wind Tre più di quanto non abbia fatto fino ad oggi e le offerte mobile di aprile 2018 lo dimostrano. Chiamate e tanti Giga, fino a trenta, per i clienti di altri operatori, inclusi quelli virtuali, per portare nuove numerazioni a far parte dell’operatore rosso. Diverse le proposte Vodafone Special attivabili in base all’operatore di provenienza e con varie modalità, vediamo e ...

Vodafone - Wind Tre e Tim Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Vodafone Special 30GB è tornata - ovviamente solo per gli ex-clienti : Vodafone vuole riconquistare la fiducia degli ex-clienti e perciò sta inviando loro un SMS per offrirgli la Vodafone Special 30GB, un'offerta che fa gola per l'enorme quantità di traffico dati internet. L'articolo Vodafone Special 30GB è tornata, ovviamente solo per gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special 30GB disponibile per tutti se passi da operatori virtuali : Vodafone Special 30GB diventa attivabile per tutti, se provieni da un operatore virtuale. La tariffa inizialmente disponibile solo tramite SMS Winback per ex clienti (ed è ancora attivabile anche in questo modo) Vodafone che hanno lasciato il consenso commerciale ad essere ricontattati. La Special 30GB è attivabile esclusivamente in negozio tramite coupon interni e limitati. Vodafone Special 30GB con 1000 minuti a 10,80€ La tariffa per cellulari ...

Vodafone Special 30GB : 1000 Minuti e 30GB a 10 - 8 Euro : Rinnovata ed aggiornata l’offerta winback di Vodafone che rilancia la Special 30GB per avere 30 GB di internet e 1000 Minuti di chiamate a solo 10.8 Euro ogni mese Come attivare Vodafone Special 30GB Vodafone ha rinnovato anche per questo mese la campagna promozionale di tipo winback, che ovviamente cerca di accaparrarsi i vecchi clienti con il […]

Vodafone Special 30GB con 1000 minuti a 10 - 80€ - per molti ma non per tutti : Vodafone Special 30GB è la nuova proposta che l’operatore rossa ha dedicato agli ex clienti con la formula Winback. Gli ex clienti Vodafone che hanno lasciato il consenso commerciale ad essere ricontattati possono ricevere un SMS oppure un contatto telefonico per attivare la nuova tariffa mobile. Vodafone Special 30GB con 1000 minuti a 10,80€ La tariffa per cellulari Vodafone Special 30GB include 1000 minuti di chiamate verso tutti i ...

Vodafone offre 1000 minuti e 30 GB a 10 - 80 euro e proroga le Vodafone Special : Vodafone cerca di catturare l'attenzione dei clienti di altri operatori e dei propri ex clienti rendendo disponibili varie promozioni interessanti. Oltre a Vodafone Special minuti 30 GB dedicata limitata agli ex clienti, proroga i limiti di tempo per attivare le tre offerte denominate Vodafone Special 7, 10 e 20 GB fino al prossimo 28 aprile 2018. L'articolo Vodafone offre 1000 minuti e 30 GB a 10,80 euro e proroga le Vodafone Special proviene ...

La Special 30GB tra le offerte passa a Vodafone : prezzo pazzo per alcuni clienti : Le offerte passa a Vodafone ormai non si contano neanche più, ma quello di cui stiamo per parlarvi siamo sicuri farete fatica a togliervela dalla testa. Forse alcuni di voi la credevano una leggenda metropolitana, ma vi possiamo assicurare che trattasi di una tariffa effettiva, anche se rivolta a pochi eletti. Stiamo parlando della Special 30GB, che mette a disposizione della rete più veloce d'Italia (da poter sfruttare anche attraverso il ...

Vodafone : thetering gratuito con le offerte Special | Wind rilancia con Smart 9 e Smart 10 Easy 20 : Vodafone rende gratuito il tethering dopo la decisione di AGCOM, ma solo per le nuove attivazioni. Se vuoi passare ad una delle offerte Special dell’operatore rosso devi essere cliente di uno dei tanti operatori virtuali o di 3 Italia. Torna anche Wind Smart 9 Special per i clienti di tutti gli operatori e Smart 10 Easy 20 per i clienti Tim ed MVNO. Vodafone: tethering gratis per chi attiva le offerte Special Tre le tariffe Vodafone ...

Wind Smart 9 o Vodafone Special? Dipende se sei cliente Tim - Tre o MVNO : Le opzioni tariffarie di aprile per i cellulari vede ancora una volta la possibilità di attivare una delle Vodafone Special, in base all’operatore di provenienza, e di Wind Special 9 Limited Edition destinata invece ai clienti di qualunque operatore. Costi, extra soglia e attivazione, scopriamo ogni dettaglio delle proposte dei due operatori. Vodafone Special: dimmi da quale operatore provieni e ti dirò che tariffa avrai Tornano le ...